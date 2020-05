Seven Deadly Sins Saison 4: date de sortie et tout ce que vous devez savoir

– Publicité –



Mises à jour de la saison 4 de Seven Deadly Sins: Seven Deadly Sins est une série télévisée animée japonaise. L’inspiration du spectacle est tirée de la série de mangas fantastiques qui porte le même nom et est écrite par Nakaba Suzuki.

Seven Deadly Sins Saison 4 Date de sortie

La première saison de l’émission a été créée sur Netflix le 1st Novembre 2015. Trois saisons du spectacle ont été achevées avec succès. Le renouvellement de la quatrième saison a été effectué le 24 mars 2020.

La série devrait sortir au septième mois de l’année, soit juillet 2020, mais les fabricants n’ont pas annoncé la date réelle de sortie.

La distribution de Seven Deadly Sins Saison 4 comprend

Diane

Interdire

Gowther

Merlin

Escanor

Meliodas

Elizabeth Liones

Roi (Arlequin du roi des fées)

faucon

Le roi démon et ses dix commandements sont susceptibles de revenir sur le spectacle. Le clan démon se compose des éléments suivants

Monspeet

Dernier

Melascula

Grey Street

Gloxinia

Zeldris

Fraudlin

Drole

Estarossa

Galand

Le teaser de la saison 4

Le teaser de l’émission est disponible sur Youtube dès sa sortie en mars. Au cours de la dernière saison, nous avons vu que Meliodas tue Fraudlin, après quoi il consomme de la viande ainsi que de l’alcool.

L’histoire et l’intrigue de la saison 4

En cette saison, nous verrions probablement un lien s’établir entre Meliodas et Elizabeth. Un énorme combat peut également être observé entre Meliodas et l’équipe contre les Dix Commandements. Le passé de Merlin et le mystère qui l’entoure sont également à explorer et se dévoileront au cours de la prochaine saison.

