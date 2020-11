Seuls 26 vétérans seront autorisés au cénotaphe lors d’une cérémonie dépouillée

Le public ne pourra pas se rassembler au cénotaphe le jour du Souvenir pour la première fois cette année en raison du deuxième verrouillage national de l’Angleterre, car il en ressort que seuls 26 anciens combattants seront autorisés à se rassembler. Le cénotaphe a été dévoilé il y a 100 ans par le roi George V pour marquer le deuxième anniversaire de l’armistice, et depuis lors, il a été le point central d’un service annuel de commémoration.Mais en novembre, les services intérieurs ont été annulés et au cénotaphe il n’y aura que 26 anciens militaires, par opposition aux 10 000 anciens combattants normaux. En raison des mesures de distanciation sociale, il n’y aura pas non plus de marche devant le mémorial, bien que des couronnes soient toujours déposées par la famille royale, les hauts responsables politiques et les forces armées. L’orchestre militaire du Cénotaphe sera également beaucoup plus petit, mais un nouveau requiem a été composé pour marquer le centenaire du dévoilement du monument aux morts.De plus, en rupture avec la tradition, la reine est allée visiter la tombe du guerrier inconnu, pour marquer le centenaire et faire preuve de solidarité dans une année extraordinaire.Bob Gamble, directeur adjoint des événements commémoratifs à la Légion royale britannique, se dit «profondément déçu» que les événements de cette année ne se dérouleront pas comme prévu, mais souhaite que les gens y participent. De même, le secrétaire à la culture, Oliver Dowden, a déclaré que c’était le «cœur lourd» qu’il avait demandé aux gens de ne pas assister à la cérémonie du cénotaphe cette année «pour assurer la sécurité des anciens combattants et du public». face à l’adversité »S’adressant à Sky News, M. Gamble a déclaré:« Ce qui nous marquera comme spécial, c’est la façon dont nous gérons l’adversité, et j’espère que même le dimanche du Souvenir, nous relèverons ce défi ». du public à marquer t Il traditionnel deux minutes de silence à leur porte, afficher des coquelicots dans leurs fenêtres à la maison et montrer leur soutien en faisant un don en ligne. M. Gamble a déclaré à Sky: « Le dimanche du Souvenir fait partie intégrante de ce que signifie être britannique et j’espère que nous ne le perdrons jamais. » Ena Collymore-Woodstock, 103 ans, est considérée comme la plus ancienne des femmes vétérans de la Seconde Guerre mondiale.Elle a déclaré que le souvenir de cette année est un rappel opportun de l’esprit de guerre et espère que dimanche rassemblera les gens.

