Seulement 6 Britanniques sur 10 disent qu’ils prévoient de se faire vacciner contre Covid-19 lorsqu’il sera disponible

Au Royaume-Uni, 60% seulement des Britanniques prévoient de se faire vacciner contre le Covid-19 une fois que le vaccin sera largement disponible, a révélé un nouveau sondage. tout vaccin approuvé sera entièrement sûr.Actuellement, un Britannique sur cinq a l’intention de refuser un vaccin avec un autre cinquième incertain de ce qu’il fera, selon l’enquête de Redfield & Wilton Strategies.Les dernières nouvelles et analyses du bulletin d’information plus pessimiste que les ministres quant aux chances qu’un vaccin devienne disponible dans un proche avenir. À peine 45% pensent qu’il arrivera l’année prochaine et la plupart s’attendent à ce que les règles de distanciation sociale restent en place au moins jusqu’à l’été. En cours de développement, des dizaines de vaccins sont actuellement en cours de développement et un ou plusieurs pourraient achever ses essais en quelques semaines. Les experts scientifiques et le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, prévoient un déploiement au cours du premier semestre de l’année prochaine, et le gouvernement britannique a pré-commandé des centaines de millions de doses auprès de plusieurs entreprises différentes.Sur 3000 adultes britanniques interrogés par Redfield & Wilton , 60 pour cent ont déclaré qu’ils se feraient vacciner si un vaccin était «disponible à un coût financier minime ou nul dans l’année prochaine». 19% ont déclaré qu’ils ne le feraient pas et 20% ne savaient pas.Les vaccins sont actuellement en test (Photo: Reuters) Afin d’atteindre l’immunité collective nationale, le coronavirus ne circulant plus dans la population, il sera nécessaire de vacciner un grand la majorité des gens. Le chiffre exact dépend de l’efficacité du ou des premiers vaccins, mais des experts ont suggéré qu’un taux minimal de participation de 70% pourrait être nécessaire.Les ministres planifient une grande campagne pour promouvoir l’utilisation du vaccin et le déployer le plus rapidement possible. autant que possible, en commençant par les agents de santé les plus vulnérables et de première ligne, avant de passer par le reste de la population par ordre de risque de Covid-19. Les responsables gouvernementaux travaillent déjà avec des entreprises de médias sociaux pour essayer d’empêcher les soi-disant «anti-vaxxers» de diffuser de la propagande en ligne destinée à convaincre les gens que les vaccins ne sont pas sûrs. Un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré: «La science est claire – les vaccins sauvent des vies et sont plus sûrs et plus efficaces que jamais. Nous sommes à la tête de l’effort mondial pour trouver un vaccin Covid-19, qui ne sera déployé qu’une fois avéré sûr et efficace grâce à des essais cliniques robustes et approuvé par les autorités de délivrance des licences. «Nous voulons que le plus grand nombre de personnes possible accède à un Covid- 19 vaccin et une fois approuvé, le NHS – avec le soutien des forces armées – se tient prêt à lancer le programme de vaccination des personnes les plus à risque, avant d’être déployé plus largement. Depuis le début de la pandémie, les unités spécialisées du gouvernement britannique ont également travaillé rapidement pour identifier et réfuter les fausses informations sur le coronavirus, y compris en étroite collaboration avec les entreprises de médias sociaux. Vaccins candidats Près de 200 vaccins Covid-19 différents, utilisant diverses techniques pour essayer de protéger le corps humain contre les coronavirus, sont actuellement en développement. Sur ces onze, on en est au stade final des essais: après avoir réussi les contrôles de sécurité, ils ont été injectés à des volontaires pour vérifier s’ils offrent ou non une protection suffisante contre la maladie. Les trois candidats occidentaux les plus susceptibles de l’emporter dans un proche avenir sont un vaccin de l’Université d’Oxford développé avec AstraZeneca, un Pfizer jab et un fabriqué par Moderna aux États-Unis. Il est possible que l’un d’entre eux soit approuvé en quelques semaines. Des vaccins sont également testés en Chine, en Russie et au Brésil. Les rapports suggèrent que les gouvernements russe et chinois ont déjà commencé à administrer des doses à certains groupes dans ces pays, avant même la fin des essais. Il se peut fort bien que le premier vaccin mis au point ne réussisse que partiellement et que dans les années à venir, il sera remplacé par un meilleur. La vitesse de développement des vaccins Covid-19 est sans précédent dans l’histoire de la médecine. Bien qu’un vaccin soit considéré comme le moyen le plus probable de lever les restrictions de Covid en toute sécurité, les experts travaillent également sur des thérapies qui rendent la maladie beaucoup moins mortelle et sur une technologie de test de masse qui pourrait permettre aux personnes d’être testées quotidiennement avec des résultats renvoyés en quelques minutes.

