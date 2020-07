Seulement 19 familles d’agents de santé et de soins reçoivent de l’argent grâce au régime d’indemnisation Covid-19

Selon les chiffres officiels, seulement 19 familles d’agents de santé et de soins décédés des suites de Covid-19 ont reçu une indemnité de deuil dans le cadre du régime d’indemnisation du gouvernement, selon les chiffres officiels. au moins 540 travailleurs de la santé et des services sociaux sont décédés des suites de la maladie dans l’exercice de leurs fonctions – l’un des taux de mortalité les plus élevés au monde – moins de 20 familles ont reçu un paiement. en réponse à une question parlementaire écrite de la députée libérale démocrate Layla Moran, qui a mené une campagne multipartite soutenue par plus de 70 députés plus tôt cette année, appelant à la mise en place de ce programme.Mme Moran a déclaré que les chiffres montraient que davantage devait être fait par le Le gouvernement de promouvoir le fonds pour s’assurer que les familles ne manquent pas. «Il est préoccupant que si peu de familles de NHS et de soignants qui sont décédés tragiquement en première ligne contre c Les oronavirus ont jusqu’à présent bénéficié de ce plan », a-t-elle déclaré. La démocrate libérale Layla Moran (Getty)« Aucune somme d’argent ne pourra jamais compenser une perte de vie. Mais nous devons honorer ceux qui ont fait le sacrifice ultime et assurer la sécurité et le confort de leurs familles. »Le 20 mai, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a présenté le programme d’assurance-vie 2020 du NHS et du coronavirus (Angleterre). En annonçant les plans le mois précédent, M. Hancock s’est dit ému par un «sens personnel profond du devoir» d’aider les familles des agents de santé. Lire la suite Les travailleurs étrangers des soins de santé doivent obtenir des visas spéciaux par crainte de pénurie de personnel causée par le système « basé sur des points » Mme Moran, qui est le leader à la tête des Lib Dems, a appelé à l’élargissement du programme pour inclure tous les travailleurs de première ligne, tels «Tous ces travailleurs essentiels ont mis leur vie en danger pour protéger les autres, et ils devraient être rassurés que si le pire se produit, l’État interviendra pour aider leurs proches», a-t-elle déclaré. le gouvernement, au 8 juillet, 51 demandes avaient été reçues au titre du régime, dont 19 ont été jugées éligibles et les familles ont notifié que la somme forfaitaire sera versée. Les 32 autres formulaires de demande sont actuellement examinés sans décision. encore été fait. Le gouvernement a déclaré qu’aucun formulaire de réclamation n’a encore été jugé inéligible. Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «Des informations sur le régime ont été partagées avec le NHS et les employeurs des services sociaux qui sont chargés d’informer leurs employés. Si les employeurs ont connaissance d’un décès pour lequel une réclamation pourrait être admissible, ils sont invités à communiquer avec le plus proche parent. »

