Seul un conseil sur cinq est «  convaincu  » qu’il peut éviter l’insolvabilité sans réduire considérablement les soins sociaux

Un seul des plus grands conseils d’Angleterre sur cinq pense qu’il sera en mesure d’éviter l’insolvabilité sans réduire considérablement les services de protection sociale, a montré une enquête menée par le County Councils Network prédit un déficit de financement de 1,7 milliard de livres sterling parmi les 36 plus grands locaux. Les autorités verront la majorité des mairies basculer dans le rouge sans coupures significatives. Dernières nouvelles et analyses Les dirigeants des conseils à prédominance conservatrice ont averti que la situation financière du gouvernement local a été exacerbée par le deuxième verrouillage, laissant la majorité face à « Le CCN a déclaré que sans plus de financement au cours d’un an de ce mois-ci, les conseils d’examen des dépenses seront obligés de mettre en œuvre des «changements visibles et préjudiciables» aux services de première ligne afin d’équilibrer les budgets. cent des conseils ont déclaré qu’ils étaient «confiants» de pouvoir présenter un budget équilibré l’année prochaine sans réduire de façon «spectaculaire» les Les dirigeants du Conseil ont déclaré qu’après des années d’austérité, il y a «une marge limitée» pour réduire le financement des bibliothèques, des lignes de bus et du transport scolaire, ce qui signifie que les réductions les plus sévères sont susceptibles de concerner les services de protection sociale. être en mesure d’investir dans la protection sociale des adultes au cours des deux prochaines années si un financement supplémentaire n’était pas disponible. Plus de la moitié – 56% – ont déclaré qu’ils prévoyaient de réduire l’accès aux forfaits de soins ou d’introduire de nouveaux frais pour les services «modérément ou sévèrement». Lire la suite Repas scolaires gratuits: les conseils disent que le financement de 63 millions de livres sterling du gouvernement a déjà été dépensé Besoin de plus de financement Le CR David Williams, président du County Councils Network, a déclaré: «Même avant l’attaque d’une deuxième vague, les conseils étaient confrontés à des choix difficiles et ils se retrouvent maintenant avec peu de marge de manœuvre au cours des prochains mois, car ils doivent faire face à une augmentation des coûts, ce qui se traduira par une falaise immédiate l’année prochaine. »Cllr Williams a ajouté que le gouvernement devait augmenter considérablement le financement pour éviter« de graves réductions des services l’année prochaine. Le conservateur Cllr Nick Rushton, chef du conseil du comté de Leicestershire, a averti que le coronavirus avait «radicalement changé» le paysage financier des conseils, ajoutant: «Nous sommes maintenant confrontés à de graves déficits de financement et à l’incertitude l’année prochaine.»

Oh qu'il est bio Lot de 5 Carrés à Démaquiller Lavables en Coton Bio - Sachet 5 carrés Oh qu'il est bio Lot de 5 Carrés à Démaquiller Lavables en Coton Bio fabriqués selon la norme Oeko-Tex Standard 100, en France, sont des lingettes lavables idéales pour se démaquiller ou pour nettoyer les petites frimousses.Très doux et faciles

Oh qu'il est bio Lot de 10 Carrés à Démaquiller Lavables en Coton Bio - Sachet 10 carrés Oh qu'il est bio Lot de 10 Carrés à Démaquiller Lavables en Coton Bio fabriqués selon la norme Oeko-Tex Standard 100, en France, sont des lingettes lavables idéales pour se démaquiller ou pour nettoyer les petites frimousses.Très doux et faciles

Oh qu'il est bio Lot de 6 Coussinets d'Allaitement Lavables Taille 2 - Sachet 6 coussinets Oh qu'il est bio Lot de 6 Coussinets d'Allaitement Lavables Taille 2 permettent d'allaiter bébé sans craindre de fuites et taches sur votre soutien-gorge et votre top.Caractéristiques des coussinets :- intérieur (face contre le sein) : 100% molleton de

Oh qu'il est bio Lot de 6 Coussinets d'Allaitement Lavables Taille 1 - Sachet 6 coussinets Oh qu'il est bio Lot de 6 Coussinets d'Allaitement Lavables Taille 1 permettent d'allaiter bébé sans craindre de fuites et taches sur votre soutien-gorge et votre top.Caractéristiques des coussinets :- intérieur (face contre le sein) : 100% molleton de

Cinq sur Cinq Shampooing Anti-Poux et Lentes à l'Huile Essentielle de Lavande Bio 100ml Description : Le shampoing Natura Cinq sur Cinq anti-poux et lentes à l'huile essentielle de lavande bio est un traitement anti-poux indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 36 mois. Ce shampoing efficace et rapide est formulé à base d'huile de coco, il est sans insecticide chimique et sans paraben. Il

Cinq sur Cinq Additif Lessive Anti-Acariens 250ml Cinq sur Cinq Additif Lessive Anti-Acariens 250ml est un biocide destiner à éliminer les acariens. Sans insecticide chimique, son efficacité a été testée contre les acariens et le sarcopte, vecteur de la gale. Cinq sur Cinq Additif Lessive Anti-Acariens 250ml est efficace dès la première utilisation.