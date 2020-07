Seth Meyers plaisante sur le fait que Tom Cotton ressemble à un «  homme mince confédéré  » (vidéo)

Il ne se passe pas grand-chose ici aux États-Unis – à moins que vous ne comptiez à quel point tout se passe en même temps. C’est bouleversant, mais c’est aussi juste une autre semaine en Amérique en 2020. En tout cas, Seth Meyers a réfléchi à tout cela, comme il le fait, et il a consacré lundi un nouveau «A Closer Look» à toutes les façons dont les républicains sont essayant de prétendre qu’ils n’ont pas complètement bâclé la réponse à la pandémie.

Meyers a commencé le segment de l’épisode de lundi de «Late Night» en évoquant la façon dont l’attachée de presse de Donald Trump, Kayleigh McEnany, s’est plainte de la soi-disant «culture d’annulation» en mentionnant que l’émission pour enfants «Paw Patrol» a été annulée en raison des manifestations contre les violence policière. N’oublie jamais qu’il n’a pas été annulé, bien sûr.

«C’est là que se trouvent l’administration Trump et le Parti républicain: se plaindre des caricatures et des legos tout en envoyant la police secrète chercher les mamans et les vétérinaires au gaz et affirmant que l’esclavage était un ‘mal nécessaire’. Un sénateur américain en exercice a dit cela. Au moins, je pense que Tom Cotton est un sénateur. Il ressemble à l’homme élancé confédéré », dit Meyers, se référant aux commentaires que Cotton a faits à un journal de l’Arkansas.

La citation en question, au cas où vous ne l’auriez pas vue, était la suivante: «Nous devons étudier l’histoire de l’esclavage et son rôle et son impact sur le développement de notre pays car sinon nous ne pouvons pas comprendre notre pays. Comme l’ont dit les pères fondateurs, c’était le mal nécessaire sur lequel l’union a été construite, mais l’union a été construite d’une manière, comme l’a dit Lincoln, pour mettre l’esclavage sur la voie de son extinction ultime.

«Sérieusement, ces gars n’arrêtent pas de trouver des gagnants», a poursuivi Meyers. «Je veux dire, quelle est la prochaine étape? Est-ce que Trump va dire quelque chose de gentil à propos d’un prétendu trafiquant sexuel et prédateur qui a été arrêté par le FBI dans une télécommande – oh ouais, oh bien.

«Ils pensent vraiment que les Américains se soucient de Paw Patrol et des Legos, je suppose qu’ils pensent que si vous êtes sans travail et que vous vous mettez en quarantaine à la maison pour éviter le virus mortel qu’ils n’ont pas réussi à arrêter, vous aurez besoin de quelque chose pour vous divertir.

Puis Meyers a glissé dans une impression de McEnany.

«Le président Trump travaille dur pour s’assurer que les Américains sans emploi qui ont perdu leur assurance maladie et sont menacés d’expulsion aient des dessins animés et des legos pour les occuper. Et au lieu des 600 $ de prestations de chômage, nous enverrons à chaque Américain des Play-Doh et des Tamagotchi sans travail. Oh je suis désolé. Le Tamagotchi est mort du coronavirus. »

C’est un gâchis là-bas, et Meyers a résumé le blocage comme ceci:

« Le fait est que c’est ce dont votre gouvernement parlait comme un moratoire fédéral sur les expulsions et une allocation de chômage de 600 $ pour maintenir des millions d’Américains à flot tous deux expirés », a déclaré Meyers. «Et plutôt que de se précipiter avec une extrême urgence pour étendre les deux programmes ou, Dieu nous en garde, les rendre permanents, les républicains ont plutôt choisi de traîner en se chamaillant sur les moyens de rendre le programme de chômage à la fois moins généreux et plus compliqué.

Vous pouvez consulter le segment complet «A Closer Look» de l’épisode de lundi de «Late Night With Seth Meyers» dans la vidéo intégrée en haut de ce post.