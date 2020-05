Seth MacFarlane animera l’émission de variétés à domicile de Peacock – / Film

À un moment où la variété et les talk-shows ont commencé à se tarir, Peacock s’envole à la rescousse. Annonce du service de streaming de NBC The At Home Variety Show, une série humoristique abrégée animée par Seth MacFarlane et présentant une liste d’étoiles NBCUniversal parsemée d’étoiles qui facilitera les efforts de secours contre les coronavirus (COVID-19).

On ne sait pas comment Peacock s’en sortira dans les guerres de streaming de plus en plus encombrées, mais une chose que le prochain service de streaming de NBC a à sa disposition est une charge de stars de la comédie bien-aimée, dont la grande majorité apporte à bord Le salon des variétés à domicile hébergé par MacFarlane. Chaque épisode de la série quotidienne, qui a débuté hier à 19 heures. EST, qui durera quatre semaines, comprend un segment de comédie courte qui dure moins de 10 minutes.

«Nous sommes ravis de diffuser Le salon des variétés à domicile sur Peacock, » Bill McGoldrick, Le président du contenu original, Peacock, a déclaré dans un communiqué. «Le lancement de Peacock coïncide avec un moment de notre histoire où la connexion, la communauté et le contenu sont plus importants que jamais. Nous voulons offrir du contenu amusant et opportun d’une manière que seul Peacock peut, en réunissant le divertissement, les nouvelles et les sports pour soutenir ces grands organismes de bienfaisance.

Si vous vous demandez comment Peacock a lancé une nouvelle série si le service de streaming n’est disponible que pour quelques privilégiés pour le moment, les spéciaux peuvent être vus sur les poignées sociales de Peacock, y compris YouTube et Facebook. La série est une initiative caritative créée pour sensibiliser à Feeding America, Americares et United Way – des œuvres caritatives en première ligne de la pandémie de coronavirus. Pour la cause caritative, il y a toute une série de vedettes NBC très en vue dont les nombres sont si nombreux que la liste va nécessiter un paragraphe entier pour elle-même.

Voici la liste complète des guest stars: Fred Armisen, Lauren Ash, Elizabeth Banks, Stéphanie Beatriz, Elizabeth Berkley Lauren, Kate Berlant, Les jumeaux Bella, D’Arcy Carden, Kate del Castillo, Todd Chrisley, Andy Cohen, Terry Crews, Eugenio Derbez, Beth Dover, Terry Dubrow, John Early, Dale Earnhardt Jr., David Feherty, Ben Feldman, Luis Fonsi, Will Forte, Soleil Moon Frye, Akbar Gbaja-Biamila, Jenny Hagel, Chelsea Handler, Kevin Hart, Sean Hayes, Ed Helms, John Michael Higgins, Dulé Hill, Glenn Howerton, Lyric Lewis, Alyssa Limperis, Tara Lipinski, Mario Lopez, Jane Lynch, Mary McCormack, Christopher Meloni, Mike «The Miz» Mizanin, Paul Nassif, Ne-Yo, Sierra Teller Ornelas, Patton Oswalt, Paula Pell, Amy Poehler, Polo Ana María, Carlos Ponce, James Roday, Emmy Rossum, Craig Robinson, Ruffin ambré, Mike Schur, Tony Shalhoub, Lilly Singh, Mary Sohn, Athlètes de l’équipe américaine, Joe Lo Truglio, Eva Victor, Jean Villepique, Mark Wahlberg, David Wain, Johnny Weir, et Larry Wilmore.

Ouf, d’accord. C’est beaucoup d’étoiles. Mais ce n’est pas surprenant étant donné que les segments de la comédie sont tournés à la maison et que les plus grandes stars d’Hollywood s’ennuient. Mais la cause est bonne, et la presse est bénéfique pour Peacock car elle se prépare pour un officiel 15 juillet 2020 lancement.

Regardez le premier épisode, avec MoineEst Tony Shalhoub, ci-dessous.

