Ses matériaux sombres: pourquoi Mme Coulter blesse son démon

La scène la plus captivante du Ses matériaux sombres L’épisode «Theft» est un double entre Ruth Wilson et Lin-Manuel Miranda dans le rôle de Mme Coulter et Lee Scoresby. (Comme leurs démons sont un élément clé des choses, la scène pourrait plus correctement être décrite comme une scène à deux mains et huit pattes, mais ne soyons pas mignons à ce sujet.)

Inventée pour l’adaptation télévisée par les écrivains Jack Thorne et Sarah Quintrell, et réalisée par Leanne Welham, la scène montre Mme Coulter menaçant de violence Lee emprisonné pour obtenir des informations sur les allées et venues de Lyra. À présent, nous savons que ce n’est pas une menace vaine du côté de Mme Coulter; la torture est tout à fait dans le sac de trucs de cette femme.