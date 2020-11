Ses matériaux sombres ont maintenant une chose très évidente en commun avec Game of Thrones

in

Cet article contient des spoilers pour le Ses matériaux sombres Première de la saison 2.

À l’ère d’un public de plus en plus fracturé, il est peu probable qu’une émission de télévision atteigne les sommets Le Trône de Fer, mais HBO semble intentionnellement courtiser le même public passionné de fantaisie avec Ses matériaux sombres. Jusqu’à présent, cela ne semble pas fonctionner, et il existe de très nombreuses différences entre les deux séries qui pourraient expliquer l’hésitation des téléspectateurs américains à syntoniser l’adaptation de Philip Pullman. Cela étant dit, avec le Ses matériaux sombres Première de la saison 2, les deux drames fantastiques de HBO ont un point commun très explicite: l’actrice Bella Ramsey.

Alors que de nombreux publics britanniques peuvent reconnaître Ramsey dans une émission pour enfants La pire sorcière, Ramsey est devenu un Le Trône de Fer favori des fans dans les saisons suivantes pour sa performance en tant que Lyanna Mormont, la noble femme zombie tuant un géant qui n’a jamais rencontré une conversation dans laquelle elle ne pouvait pas dire la vérité. Ses matériaux sombres Première de la saison 2, diffusée au Royaume-Uni la semaine dernière et aux États-Unis cette semaine, Ramsey fait une apparition mémorable en tant qu’Angelica, l’une des rares personnes restantes à Cittàgazze, la ville hantée par les Spectres aperçue pour la première fois par Asriel dans les aurores boréales où Will et Lyra trouvent un refuge temporaire. Et, honnêtement, Ramsey le tue également dans cette série.

Avant le lancement de la saison, Den of Geek a discuté avec Dafne Keen (Lyra) et Amir Wilson (Will) du tournage avec l’actrice.