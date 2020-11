Ses matériaux sombres: les secrets de Cittàgazze et la signification des différentes formes de Pan

Couteau Cittàgazze et détail du balcon des ailes d’ange; conception de brique de couteau; balcon de la pie. Copyright: Pratique de la peinture.

Chaque élément de design dans Ses matériaux sombres a une explication de l’histoire, même si ce n’est que pour les concepteurs de savoir. L’équipe a conçu une histoire vieille de plusieurs siècles pour l’île de Cittàgazze, qui a commencé sa vie comme un petit monticule de roche, dit Collins. «Nous avons construit une histoire autour du fait que le couteau a été forgé sur ce site 300 ans plus tôt et que cette forge est devenue la base de la tour. La tour a été construite, haut, haut, tout le chemin vers le ciel pour que les anges protègent le couteau au sommet et la ville s’est développée autour de la tour. Cela signifie que la tour est tombée à travers le sol profondément dans le sous-sol et est descendue jusqu’à sa forge d’origine où le couteau a été fabriqué.

Réinventer les sorcières

Mme Coulter enlève le pin des nuages ​​d’une sorcière captive. Droit d’auteur: BBC / HBO

Un changement entre Ses matériaux sombres et les livres de Philip Pullman que les fans auront remarqué dans la première série est que les sorcières de la série télévisée ne volent pas avec des balais en pin des nuages. «Ils ne montent pas sur un balai et ne volent pas dans les airs comme une sorcière le fait d’une manière sorcière standard», dit Collins, qui est également producteur exécutif de la série. «Nous avons réinventé les sorcières pour être ce que nous pensons des sorcières devrait être – comme si c’était ce qu’ils ont toujours été et que tout le monde se trompe.

Comme expliqué par un point de l’intrigue horrible dans l’épisode d’ouverture de la série deux, le pin des nuages ​​d’une sorcière est sous leur peau. «C’est dans leur système», dit Collins. «Nous avons mis le balai à l’intérieur dans le sens où la chose qui leur permet de voler est en eux, dans leur ADN.

Bamfing attaques

Ruta Skadi et Katya dans His Dark Materials saison 2 épisode 1. Copyright: BBC / HBO

Pour le style de combat des sorcières, comme l’a démontré Ruta Skadi dans son attaque contre le sous-marin du Magistère, Framestore s’est inspirée des bandes dessinées. «Nous avons développé une sorte de riff sur la vieille idée de super-héros du bamfing, qui disparaît d’un endroit et revient ailleurs», explique Dodgson. «Nous l’avons transformé en une précipitation plutôt qu’une apparition. Ce qui est génial, c’est que cela leur donne de la vélocité mais aussi de la ponctuation. Vous pouvez créer un bam-bam-bam-bam dynamique! rythme très rapidement en les ponctuant de bamfs.

«Il y a un mystère, une magie et une sensibilité, mais aussi une incroyable mortelle pour les sorcières, que Russell a très bien capturé avec le bamfing», dit Collins. «Cette scène d’action dans le sous-marin était compliquée à filmer pour leur donner à la fois leur sensibilité et leur méchanceté. Ce sont des personnages assez calmes, charmants et émotifs, spirituels mais aussi assez mortels.

