Serpent «  Masked Singer  » parle d’être le premier non-célébrité à concourir

« The Masked Singer » a franchi une autre étape cette semaine avec le démasquage de Serpent, qui s’est révélé être le Dr Elvis Francois, le tout premier candidat non-célébrité de l’émission. Eh bien, un non-célébrité par François, alias le chirurgien chanteur, possède ses propres normes.

«Si avant cette pandémie tu me disais, Hey Elvis, quelqu’un va enregistrer une vidéo d’une minute et demie de toi en train de chanter, ça va devenir viral sur Internet et tu vas finir sur une émission en train de faire couvre et puis vous allez finir sur « The Masked Singer » en tant que serpent – si vous me disiez cela il y a sept mois, j’irais: « Wow, cette personne doit être admise dans une unité psychiatrique, car elle ‘êtes probablement fou’ », a déclaré le chirurgien orthopédiste, devenu viral en mars au milieu de la pandémie de coronavirus pour ses reprises inspirantes de chansons comme« Imagine », a déclaré à TheWrap.

Suite à la notoriété de François au printemps, il est apparu à plusieurs reprises dans l’after-show de la saison 3 de «The Masked Singer», «After the Mask» et a même interprété une reprise de «Rise Up» avec la juge Nicole Scherzinger. Mais il n’a jamais pensé qu’il ferait le spectacle, surtout parce qu’être un vrai médecin pendant une pandémie ne permet pas beaucoup de temps libre.

«Je dirai que lorsque Fox m’a abordé pour la première fois à propos de l’idée d’envisager de pouvoir faire ‘The Masked Singer’, ma première réponse a été, c’est pratiquement impossible, car je n’aurai pas assez de temps pour quitter l’hôpital», François m’a dit. «Mais plus je leur parlais et je me rendais compte qu’ils étaient prêts à être accommodants avec le temps et les horaires, c’était tout simplement incroyable de voir les choses se mettre rapidement en place. Et c’est ce qui est cool dans la vie. Quand quelque chose est censé être, l’univers le fait arriver. C’était un véritable honneur d’être même demandé parce que je ne suis pas une célébrité, je ne suis pas un artiste, je ne suis pas un musicien professionnel, donc c’était vraiment, vraiment cool qu’ils aient étendu cette opportunité.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, François a joué virtuellement avec le juge Scherzinger de «The Masked Singer» dans un épisode de «After the Mask». Cela faisait d’elle la seule personne à qui il se souciait de deviner sa véritable identité. Et des accessoires à Nicole, parce que ce soir, elle l’a fait.

«Au fur et à mesure que les trousses d’indices se déroulaient et que je pensais à chacun des juges, qui entrait et au fur et à mesure qu’ils donnaient leurs suppositions, il était assez évident que si quelqu’un allait le savoir, ce serait Nicole. Elle serait probablement la seule qui, dans son esprit, ferait le lien entre la musique et la médecine… Et je ne l’ai jamais rencontrée ni ne lui ai jamais parlé avant le spectacle. Mais nos deux voix étaient sur cette chanson de couverture pour ‘After the Mask’ la saison dernière. Alors je savais vraiment que de n’importe qui, elle serait la seule à s’en approcher. Et voici, j’avais raison.

François a dit que faire « The Masked Singer » était une expérience surréaliste qu’il chérira toujours.

«Alors que j’étais dans la série et que je me préparais à jouer pour la première fois, je me suis dit: ‘Ce n’est pas là où je suis normalement, et comment suis-je arrivé ici?’ Donc, à 100%, c’est probablement moi qui suis resté comme un pouce endolori », a-t-il déclaré. «J’étais complètement hors de mon élément. Je ne suis pas un artiste, comme un chanteur professionnel ou une célébrité. Mais c’était définitivement une occasion unique de sortir de ce que je fais normalement dans la vie et de monter sur scène. C’était vraiment cool. »

