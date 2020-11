Serious Sam devient Blade Runner dans ce mod de conversion complet cyberpunk

Alors que nous attendons tous avec impatience la date de sortie de Cyberpunk 2077, voici un mod qui transforme Serious Sam 3 en un jeu cyberpunk. Le mod de conversion complet transforme le jeu FPS en un jeu de survie basé dans le monde de Blade Runner.

Situé dans le Los Angeles des films des années 2020, Blade Runner: Cells Interlinked 2021 suit Trixie, un réplicant prototype, et Ren, un modeste technicien de Tyrell Corp, alors qu’ils tentent de s’échapper de la ville après que Trixie ait échappé à son laboratoire. Poursuivis par deux sociétés rivales, des coureurs de lame et la police, les deux doivent naviguer dans le cauchemar des néons dystopiques dans l’espoir de trouver finalement la liberté. Jusqu’à présent, donc Blade Runner.

Une bande-annonce du projet montre l’impressionnant futur alt-futur LA, avec la voix off des acteurs jouant Trixie et Ren. Les extraits de fusillades ont cela plus proche d’un jeu furtif que le bombast habituel de Serious Sam, avec des couloirs étroits, de petites pièces, etc. Effectivement, la description sur Steam du créateur Syndroid dit « Ne vous attendez pas à un type de gameplay de Serious Sam ». Environ 90% de ce qui est ici est du contenu personnalisé, et le tout dure environ 90 minutes à deux heures.

Bien qu’il s’agisse d’un fangame, le créateur le place dans la chronologie de Blade Runner, qui se déroule avant Black Out 2022, un court métrage d’animation qui faisait partie d’une série de préludes menant à Blade Runner 2029. Cela se situe deux ans après le premier film, et juste avant que l’interdiction des réplicants qui nous amène jusqu’en 2049 ne soit imposée. Nul doute qu’il y a ici de nombreuses références et hochements de tête pour satisfaire les inconditionnels de l’univers.

Voici la bande-annonce:

Vous pouvez obtenir Serious Sam 3 BFE sur Steam ici. Notre Ian Boudreau a examiné Serious Sam 4 et l’a adoré, alors vérifiez-le si vous voulez plus d’action Sam pure.