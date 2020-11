Serious Sam Collection annoncée pour PS4

Devolver Digital et Croteam ont ces Collection Serious Sam maintenant annoncé pour PlayStation 4, qui sortira la semaine prochaine.

Découvrez l’une des séries de jeux de tir les plus explosives de tous les temps en sauvant le monde d’une invasion extraterrestre impitoyable. Visitez les ruines de l’Égypte ancienne et parcourez les lieux animés de l’Amérique du Sud pour combattre des hordes apparemment infinies d’ennemis avec un arsenal extrêmement destructeur comprenant des fusils de chasse, des lasers lourds, des lance-roquettes, un canon géant et un minigun classique.

OK OK. Mais ne me dites pas que je ne réalise jamais vos souhaits. La collection Serious Sam sera également disponible sur PlayStation 4 et Xbox One. https://t.co/LLsUEC9e5Y – Serious Sam (@SeriousSamIAm) 11 novembre 2020

Fatigué de jouer seul?

Ensemble, vous pouvez partir en guerre contre la Horde de Mental avec jusqu’à 4 joueurs en mode coopératif local pour vous frayer un chemin à travers la campagne ou le mode de survie autonome. Enfin, ses compétences peuvent être testées contre d’autres joueurs dans des modes multijoueurs classiques tels que Deathmatch, Team Deathmatch, Capture the Flag et plus encore.

le Collection Serious Sam comprend tout le contenu de Serious Sam HD: la première rencontre, Serious Sam HD: la deuxième rencontre et Serious Sam 3: BFE, y compris les extensions La légende de la bête et Le joyau du Nil.

le Collection Serious Sam sortira le 17 novembre 2020.