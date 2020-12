Série télévisée Willow; Maggie Smith; Peter Dinklage, Massacre de Port Arthur – betanewsfr

Trois nouvelles stars sont en négociation pour rejoindre la star Warwick Davis dans la prochaine série télévisée Disney Plus «Willow». Erin Kellyman («Solo: A Star Wars Story»), Cailee Spaeny («The Craft: Legacy») et Ellie Bamber («Les Misérables») sont toutes en pourparlers pour rejoindre le casting, actuellement dans des rôles non précisés.

Jon M. Chu dirigera le pilote et le produit exécutif. Jonathan Kasdan et Wendy Mericle seront les showrunners. Ron Howard, qui a réalisé le film, reviendra comme producteur exécutif. Le film original était centré sur Willow Ufgood (Davis) qui est forcé à contrecœur de jouer un rôle critique dans la protection d’un bébé spécial nommé Elora Danan d’une reine maléfique (Jean Marsh). Une prophétie disait qu’Elora entraînerait la chute de la reine. Willow a été aidé en cours de route par un épéiste mercenaire, joué par Val Kilmer. Il mettait également en vedette Joanne Whalley, Billy Barty et Kevin Pollak.

Via la date limite.



Peter Dinklage, de la renommée de «Game of Thrones», devrait jouer dans le nouveau film «Toxic Avenger» de Legendary, sous la direction de Macon Blair.

Par date limite, « The Toxic Avenger » est une réinvention contemporaine du succès de la comédie d’action à petit budget de Troma Entertainment en 1984, et est imprégné de thèmes environnementaux et subvertit le genre de super-héros dans la veine de « Deadpool ». Lorsqu’un homme en difficulté est poussé dans une cuve de déchets toxiques, il est transformé en un monstre mutant qui doit passer de paria évité à héros opprimé alors qu’il court pour sauver son fils, ses amis et sa communauté des forces de la corruption et de la cupidité.

Le film a également engendré tout un tas de suites: «The Toxic Avenger Part II», «The Toxic Avenger Part III: The Last Temptation of Toxie» et «Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV». La propriété est également devenue une production musicale de scène, une série télévisée de dessins animés pour enfants et une bande dessinée Marvel.

Maggie Smith a été choisie pour jouer dans la version cinématographique de «A German Life», du scénariste-dramaturge Christopher Hampton.

Hampton a écrit une version pour écran de sa pièce solo «Une vie allemande», sur la vie de Brunhilde Pomsel, le tristement célèbre secrétaire du nazi Joseph Goebbels. Smith a joué le rôle d’une grande renommée au Bridge Theatre dans le West End de Londres. Jonathan Kent, chef de file de la scène et de l’opéra, fera ses débuts au cinéma avec le film.

Nouvelles de Variety.

Le réalisateur Justin Kurzel a choisi Caleb Landry Jones, Judy Davis, Essie Davis et Anthony LaPaglia pour jouer dans son prochain long métrage sur les événements du massacre de Port Arthur en 1996, qui est en tournage à Geelong, Victoria.

Le film, intitulé «Nitram», prévoit d’être présenté en première au Melbourne Film Festival en 2021, avec le service australien de VOD Stan pour présenter le film en version originale sur sa plate-forme en même temps que le cinéma.

Merci à Deadline.