Série télévisée sur l’île du Dr Moreau – / Film

Le classique de HG Wells L’île du Dr Moreau est en train d’être transformé en une série télévisée par Gunpowder & Sky et leur label de science-fiction DUST. La série, appelée Moreau, réinvente l’histoire de Wells sur la falsification de l’homme dans le domaine de Dieu pour le 21e siècle, avec X-Men: Première classe écrivain Zack Stentz attaché pour écrire la série. C’est bien beau, mais est-ce que ça va Île du Dr Moreau Les séries télévisées soient aussi dingues que les Île du Dr Moreau film avec Marlon Brando? Je crois que non.

Le label de science-fiction de Gunpowder & Sky DUST développe un Île du Dr Moreau Série télévisée appelée Moreau qui donnera une touche moderne au roman de HG Wells. L’émission «se concentre sur la scientifique de renommée mondiale, le Dr Jessica Moreau, dont les travaux de pionnier en génie génétique attirent l’attention d’un milliardaire prêt à ne rien reculer pour atteindre la prochaine étape de l’évolution humaine.

Dans le livre de Wells, «Naufragé dans l’océan Pacifique sud, l’Anglais Edward Prendick se réveille à bord d’un navire où un homme nommé Montgomery et son serviteur à l’air bestial transportaient une cargaison d’animaux. Bientôt, ils arrivent sur une île et de plus en plus de ces créatures étranges ressemblant à des humains apparaissent. Prendick découvre un sinistre secret sur l’île après avoir rencontré le propriétaire, le Dr Moreau.

Le livre a été adapté à l’écran auparavant, notamment en 1932 avec Île des âmes perdues avec Charles Laughton et Bela Lugosi, et bien sûr, un fiasco de 1996 mettant en vedette Marlon Brando et Val Kilmer. Richard Stanley était à l’origine attaché à la barre de cette adaptation, mais a finalement été renvoyé et remplacé par John Frankenheimer. Presque tout ce qui pouvait mal tourner avec un film tournait toujours mal même après le licenciement de Stanley, et le film a été déchiré par la critique et floppé au box-office. Tout cela a été relaté dans le documentaire Lost Soul: The Doomed Journey of Richard Stanley’s Island of Dr.Moreau.

Zack Stentz, dont les crédits incluent X-Men: Première classe, Thor, et plus, est attaché à écrire le spectacle. «La double hélice n’était même pas un scintillement dans l’œil de Watson & Crick lorsque HG Wells a écrit pour la première fois L’île du Dr Moreau, mais son roman de 1896 s’est avéré étonnamment prémonitoire sur la façon dont la révélation des secrets de l’ADN ouvrirait la porte à l’humanité jouant à Dieu avec le monde naturel de manière étrange et effrayante », a déclaré Stentz. «Et maintenant, à l’ombre de la révolution CRISPR, c’était le moment idéal pour revisiter Moreau et l’amener dans notre propre monde du 21e siècle d’animaux transgéniques, de bébés de conception et d’autres progrès scientifiques dont Wells n’aurait jamais pu rêver. Je suis ravi de travailler avec Eric, Geoff et l’équipe Gunpowder & Sky pour accueillir une toute nouvelle génération sur l’île terrifiante du bon docteur.

Geoffrey James Clark, producteur exécutif, Gunpowder & Sky, a ajouté: «Cette série nous donne une chance de travailler avec Zack, l’un des écrivains les plus prolifiques du secteur. Nous n’aurions pas pu créer un meilleur écrivain génétiquement pour ce projet et nous sommes impatients d’emmener les fans de science-fiction dans une course folle avec Zack au volant.

