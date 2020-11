Série Subtilement vient de l’âge – / Film

L’année dernière, Ses matériaux sombres est arrivé dans l’arène de la fantasy épique avec de grandes ambitions et de grandes visions du futur. Mais la première saison de l’adaptation de la série BBC / HBO de la trilogie acclamée de Philip Pullman avait la malheureuse tendance de mettre la charrue avant les boeufs, ce qui se traduisait par une première saison solide mais inégale au ton qui voulait vraiment juste aller au cœur de l’histoire. Mais maintenant, avec la deuxième saison de Ses matériaux sombres, nous sommes arrivés à la viande, et c’est un véritable festin de visuels à couper le souffle et d’aventures palpitantes.

Adaptation du deuxième livre des livres de Pullman, Le couteau subtil, Ses matériaux sombres surmonte les douleurs croissantes de la saison 1 et prend enfin tout son sens en tant que série, le ton sombre et l’échelle tentaculaire de la série – qui avaient auparavant rendu la série inhabituellement austère et sérieuse pour sa structure d’action-aventure – enfin gélifiant comme l’intrigue (divine) plus grande entre en jeu.

Ses matériaux sombres la saison 2 s’ouvre sur un univers prêt pour la guerre, mais pas un univers dont tous ses soldats sont conscients qu’ils vont bientôt se battre. À la suite de Lord Asriel (James mcavoy, largement absentes de la saison, sauf de nom) se déchirent dans le ciel, les nombreuses sorcières du monde s’affrontent pour savoir s’il faut poursuivre une prophétie entourant Lyra ou prendre les armes contre le Magistère de plus en plus oppressif. Pendant ce temps, la mère impitoyable de Lyra, Mme Coulter (Ruth Wilson), est également à la recherche sans relâche de sa fille, transformant le magistère paniqué en un outil à sa disposition. Lee Scoresby est également en mission de recherche (Lin-Manuel Miranda), qui trouve l’explorateur MIA Stanislaus Grumman (Andrew Scott), maintenant un chaman qui ordonne à Lee de l’emmener pour trouver le porteur d’une arme toute-puissante Æsahættr (alias «destructeur de Dieu» en vieux norrois), le couteau subtil.

Et qu’en est-il de la fille de la prophétie, de la petite héroïne impétueuse qui, sans le savoir, a tout un monde à la chercher? Elle s’est retrouvée dans un monde complètement nouveau; un paysage méditerranéen luxuriant rempli de couleurs vives et d’architecture complexe – et complètement vide d’adultes. Dans une ville abandonnée appelée Cittàgazze, nichée dans l’univers parallèle où le pont d’Asriel l’avait amenée, Lyra (Dafne Keen) se heurte à Will (Amir Wilson), le garçon de notre monde qui s’est retrouvé en fuite des autorités après avoir accidentellement tué un homme qui était entré par effraction chez lui. Will avait erré dans le monde à travers une fenêtre en l’air, que les deux utilisent pour retourner dans notre univers pour leurs missions séparées: Will pour en savoir plus sur son père disparu, et Lyra pour en savoir plus sur «Dust», ce particule mystérieuse qui avait fait tuer son ami Roger et que le Magistère semble penser être un péché originel. La recherche de Lyra la conduit à la physicienne amicale de la matière noire, le Dr Mary Malone (Simone Kirby), mais aussi à Lord Boreal (Ariyon Bakare), L’amie de Mme Coulter qui avait découvert il y a longtemps les fenêtres qui sautent dans l’univers et qui a un œil sur l’arme que seuls Lyra et Will peuvent obtenir à Cittàgazze: ce couteau subtil, encore une fois.

L’écrivain Jack Thorne a trouvé son rythme – en gardant l’intrigue noble fondée sur les moments intimes du personnage (et enfin l’humour!) Qui manquaient cruellement de la première saison, et qui plairont aux lecteurs de livres (nous avons Lyra contre l’omelette, les gars) . C’est probablement parce qu’il a un peu d’aide: au lieu d’être le seul écrivain de toute la saison comme il l’était avec la saison 1, il co-écrit les épisodes avec Francesca Gardiner, Sarah Quintrell et Namsi Khan – qui donnent tous à la série un perspective féminine indispensable qui valorise les personnages adorables dans le grand schéma des choses.

Mais un défaut majeur de la saison est le résultat du complot ambitieux de la saison dernière: l’introduction de Will au début de la saison 1. Je pense que c’était une erreur d’introduire Will dans la première saison, dans un scénario qui n’était pas à sa place et traîné l’élan de la saison et diminue un gros coup d’ouvreur en Le couteau subtil. En conséquence, le premier épisode de la saison (qui est le seul épisode des cinq épisodes que ce critique a reçu et qui est uniquement écrit par Thorne) est un peu trop un épisode établissant, prenant la peine de vérifier avec chaque membre du casting tentaculaire, peu importe à quel point nous nous soucions peu de quelques-uns d’entre eux. (Si je ne pouvais jamais voir un autre plan large inquiétant du Magistère oppressif et de leurs uniformes d’inspiration fasciste, je serais heureux.)

Mais après un début de saison instable, Ses matériaux sombres est à toute vitesse devant, soutenu par une intrigue beaucoup plus serrée et des performances stellaires tout autour, en particulier grâce aux fils améliorés pour enfants. Keen se déchaîne enfin un peu plus, laissant transparaître l’arrogance naturelle et la témérité de Lyra, et nous offrant des moments amusants de poissons hors de l’eau. Wilson a beaucoup plus à faire cette saison, et réussit particulièrement le rôle de héros torturé – il a le charisme naissant d’une star du grand écran. Bakare a enfin quelque chose à faire autre que de regarder les gens en silence et en schématisant – en tant que principal Big Bad cette saison, il est délicieusement sournois. Et bien sûr, l’éternel MVP est Ruth Wilson, la reine de la sur-énonciation et un antagoniste magnétique effrayant qui reçoit encore plus de complexité et de nuance cette saison. Le maillon faible est peut-être Miranda, qui s’amuse à faire son impression de Han Solo, mais qui semble inévitablement avoir une couche de fromage étouffée sur le dessus, bien qu’il ait une dynamique prometteuse avec un Scott zen cryptique.

Ses matériaux sombres ne pouvait pas être plus ravi d’assister aux événements de Le couteau subtil – le livre où la trilogie de Pullman commence à se différencier de l’histoire d’aventure des enfants moyens et se révèle comme un récit fantastique de Milton paradis perdu. L’équipe créative met tout en œuvre avec ses visuels – en apportant des détails et une attention particulière à la conception de Cittàgazze, qui est plus magnifique et vibrante que tout autre décor Ses matériaux sombres jusqu’ici. Sans le réalisateur de haut niveau Tom Hooper impliqué cette saison (dont l’implication dans la saison 1 était un faux pas majeur pour le style maison de la série), Ses matériaux sombres se sent plus grandiose et moins à l’étroit qu’avant – enfin à la hauteur de ses ambitions fantastiques épiques qu’il avait depuis le début.

***

Ses matériaux sombres premières de la saison 2 sur HBO et HBO Max sur 16 novembre 2020.

