Série de mangas japonais ‘Log Horizon’ Saison 3: date de sortie, intrigue et alerte aux spoilers!

« Log Horizon » Saison 3: L’anime très attendu « Log horizon » se renouvelle pour la saison 3. Cependant, la pandémie actuelle de coronavirus a retardé la production de séries et d’émissions dans le monde entier. Un grand nombre de personnes comme nous sont obligées de rester chez elles. Restez en quarantaine et après le verrouillage et le bourrage de notre anime préféré.

Bien que la plupart des fans ne soient pas à l’aise avec leur émission préférée étant le retard et n’ont aucune déclaration du tout. Dans ce contexte, aucun nouveau film et spectacle cinématographique n’est annoncé pour la présente année. Et cette chose pousse les fans à se demander si leur émission préférée va divulguer la date de sortie.

Il semble que les attentes des fans ne soient pas perdues. Notre horizon de journal d’anime de style RPG le plus attendu est confirmé. Il ne sera lancé que cette année. De plus, les fans sont informés de la saison 3 à venir pour le héros « Shiro ».

«Log Horizon» Saison 3: date de sortie

La première saison de Log Horizon démarre le 5 octobre 2013. L’année a duré jusqu’au 22 mars 2014 et se compose de 25 épisodes. Il est diffusé sur NHK Educational TV.

La saison 2 de Log Horizon est sortie le 4 octobre 2014. La saison 2 s’est déroulée jusqu’au 28 mars 2015 et comprend 25 épisodes comme la première saison.

Après 5, longue période de distribution de la deuxième saison, la saison 3 est rapportée. C’est une excellente nouvelle pour les fans de l’émission. Malgré le fait qu’il n’y ait pas eu de nouvelles concernant cette date de lancement particulière, la saison 3 de Log Horizon sera lancée vers octobre 2020.

Manga converti anime log horizon est un spectacle d’anime japonais réalisé par Kazuhiro Hara. Et le spectacle est fixé pour la première année en cours. En effet, vous l’avez bien entendu et compris. Il est officiellement déclaré que la saison 3 de l’horizon forestier sera lancée cette année en octobre 2020 au Japon. Cependant, il reste à confirmer pour l’arrivée totale de l’anime.

« Log Horizon » Saison 3: Complot

L’intrigue de la saison 3 n’est pas confirmée pour l’instant. Mais une chose est sûre, nous aurons la chance de voir un côté fascinant de la virée virtuelle du MMORPG de Shiro et ses deux compagnons. Le récit de la saison 3 aura lieu après les occasions de la table ronde de la saison 2. Avec la scène finale de la saison 2, nous voyons Shiro parler avec sa sœur. Il suggère de mettre de côté la connexion de deux univers uniques.

