Serie A – Ronaldo mène la Juventus au neuvième titre de champion consécutif

La Juventus Turin a rendu son neuvième titre de champion consécutif parfait lors de la 36e journée de Serie A. Emmenée par Cristiano Ronaldo, la vieille dame s’est imposée 2-0 (1-0) contre la Sampdoria Genoa. Deux matchs avant la fin de la saison, la Juve a désormais sept points d’avance sur l’Inter Milan.

La Juventus est le premier club des 5 meilleures ligues d’Europe (Angleterre, Espagne, Allemagne, France et Italie) à célébrer neuf titres de champion d’affilée. Pour la Juve, c’était le 36e Scudetto de l’histoire du club. Sami Khedira fait également partie de l’équipe de Turin.

Les Bianconeri ont marqué la tête grâce à l’aimable aide des invités. Sur un coup franc de Miralem Pjanic, la Sampdoria Ronaldo (45e + 7e) est sortie complètement libre dans la surface de réparation et directement insérée après une passe croisée.

Sarri: « Le championnat le plus difficile de l’histoire du football italien »

Après la pause, Federico Bernardeschi (67e) a augmenté. Ronaldo (89e) a tiré un penalty contre la barre transversale dans les phases finales. Genuas Morten Thorsby (77.) avait reçu un carton jaune pour fautes répétées.

L’entraîneur de la Juve, Maurizio Sarri, avait salué ses accusations pour leur moral avant le match. « Cette équipe a bien travaillé, d’autant plus que c’est le championnat le plus difficile de l’histoire du football italien. Compte tenu des difficultés, je pense que l’équipe a fait une bonne saison », a déclaré l’entraîneur de football. En raison de la pandémie Corona, la saison en Serie A a été suspendue et ne peut être jouée que sans spectateur.

Tableau de Serie A après la 36e journée

La Juventus ne peut plus remporter le titre de champion, l’Inter, l’Atalanta et la Lazio ont la qualification en Ligue des champions aux côtés des champions du record. La Roma, Milan et Naples se battent pour un départ direct en Ligue Europa et une place en playoffs. SPAL et Brescia ont relégué, Lecce n’a que des chances théoriques de rester en championnat après une défaite spectaculaire 2: 3 dimanche à Bologne.