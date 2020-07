Serie A : Ribery ne souhaite pas quitter la Fiorentina

L’ancien gardien Sébastien Frey lui-même a joué plus de 200 fois pour la Fiorentina. Il affirme que Franck Ribéry lui a personnellement assuré qu’il ne partirait pas.

L’ancien gardien français Sébastien Frey a démenti les rumeurs d’adieu à la Fiorentina de son compatriote Franck Ribéry. « Franck aime Florence et il n’a jamais pensé à partir », a déclaré Frey dans une interview claire au Radio Toscana .

La maison de Ribéry à Florence avait été cambriolée et dévastée dimanche lors du match de Serie A contre Parme Calcio. Le vétéran a ensuite publié une vidéo du chaos chez lui via les réseaux sociaux et a annoncé qu’il « prendrait des mesures ». Cela a été interprété comme un désamour et une humiliation de la part des supporters de la Viola. Pour certains, ces mesures peuvent être un au revoir à la Fiorentina.

🇮🇹 Sébastien Frey calme le jeu autour de l'avenir de Ribéry !https://t.co/Tf8d18sYxs — Onze Mondial (@OnzeMondial) July 8, 2020

« Je parle en son nom parce que nous avons parlé ce matin », a ajouté Frey: « Il est isolé depuis quelques jours maintenant. Mais il tient à préciser qu’il n’a jamais dit qu’il voulait partir. Il a seulement dit qu’il était veut protéger sa famille. Il est désolé pour la situation. Il m’a assuré qu’il aime Florence et respecte la Fiorentina et son projet. «

Une intégration réussie à la Série A

Ribéry est arrivé gratuitement à Florence après douze années réussies au Bayern l’été dernier. Là, il a pris un bon départ avant de devoir faire une pause de plusieurs mois en raison d’une grave blessure à la cheville et de manquer un total de 15 matchs.

La prestation de Franck Ribéry ce week-end face à la Lazio 😳



37 ans mais toujours au top 🔥



🎥 @ACFFiorentinaEN pic.twitter.com/xnnSR89DTM — BeFoot (@_BeFoot) June 29, 2020

Le contrat de Ribéry à Florence court jusqu’en 2021 et Frey est convaincu que le joueur de 37 ans le remplira également: « Il fera certainement partie de ces joueurs qui laisseront une partie de leur cœur à Florence, comme ce fut le cas avec moi . (…) Le plan est de faire remonter la Fiorentina et il veut en faire partie. «