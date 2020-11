Serie A – L’attaquant de Napoli Hirving Lozano: « J’adorerais jouer pour Barcelone »

Hirving Lozano, joueur offensif du meilleur club italien SSC Napoli, a révélé qu’il aimerait jouer pour le FC Barcelone dans sa carrière. Le Mexicain en est à sa deuxième saison avec les Partenopei et est toujours sous contrat jusqu’en 2024.

« On ne sait jamais ce que l’avenir m’apportera. Mais il y a beaucoup de clubs pour lesquels j’aimerais jouer, comme Barcelone », a-t-il déclaré. Télévision Azteca Sports.

Lozano a déménagé à Naples depuis le PSV Eindhoven en 2019 et a d’abord eu du mal avec les Italiens du sud. « Ce fut une année très difficile », a-t-il admis et a expliqué qu’il fallait s’habituer à l’entraîneur Gennaro Gattuso. « Il est très direct et a sa propre personnalité », a déclaré Lozano. « Quand il se met en colère, il devient un ogre. »

La saison dernière, Lozano n’a obtenu que cinq points de buteur en 26 matchs en Serie A. Dans la saison en cours, en revanche, il a déjà marqué quatre buts et une passe après six matchs.

Les fans de football allemands n’associent pas Lozano à de bons souvenirs: lors de la Coupe du monde 2018, le joueur de 25 ans a marqué le but de la victoire du Mexique contre le DFB-Elf (1-0) et a ainsi annoncé la fin précoce des champions en titre lors de la finale en Russie lors du match d’ouverture.