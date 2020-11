Serie A: la Juventus remporte le comebacker Cristiano Ronaldo

Les deux superstars Zlatan Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo ont mené leurs équipes à la victoire. Milan a gagné 2-1 à l’Udinese et la Juventus a gagné 4-1 à La Spezia.

Ronaldo a tiré deux fois lors de son retour après avoir survécu à une infection corona. Trois minutes seulement après avoir été remplacé, le Portugais a inscrit le deuxième but décisif (59e) et plus tard également le score final (76e) avec un « penalty de Panenka ».

Au sommet de la Serie A se trouve l’AC Milan grâce à un coup de pied de Zlatan Ibrahimovic. L’attaquant suédois a marqué le 2-1 (1-0) à l’Udinese Calcio à la 83e minute et a également préparé le premier but de Franck Kessie (18e) fortement (les temps forts du match dans la vidéo!). Les hôtes sont passés par un penalty de Rodrigo De Paul (48e) pour égaliser.

L’Atalanta Bergame (12), qui s’est imposé 2-1 en bas du tableau du FC Crotone samedi sans l’international allemand Robin Gosens, est toujours dans le groupe de tête. Le joueur de 26 ans sera probablement également absent du duel de la Ligue des champions avec Liverpool mardi (21h) en raison d’une blessure au mollet.

L’adversaire de groupe du Borussia Dortmund dans la catégorie reine, la Lazio Rome, a remporté une victoire spectaculaire au FC Turin. Jusque dans le temps d’arrêt, l’équipe autour de l’ancien Dortmund Ciro Immobile était 2: 3 derrière, avant Immobile (90 + 5) avec un penalty et Felipe Calcedo (90 + 8) le match à 4: 3 (1: 2) tourné. Le duel en Ligue des champions a été remporté par la Lazio, qui est désormais septième du championnat, 3-1 face au BVB.

