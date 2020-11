Serie A: la Juventus a mis la foi et les ressources dans la vision d’Andrea Pirlo mais c’est toujours le spectacle de Cristiano Ronaldo

Quand Alvaro Morata est dans son élément, il peut être compté parmi les attaquants de centre d’élite du football mondial. L’attaquant a eu du mal à trouver son mojo ces dernières années à Chelsea et à l’Atletico Madrid mais un retour à la Juventus lui a bien servi. Il a signé pour The Old Lady en prêt de la tenue espagnole cet été et sa forme précoce cette saison suggère déjà qu’un accord permanent l’attend. Le joueur de 28 ans a été directement impliqué dans cinq des sept buts de la Juventus dans toutes les compétitions cette saison et aurait dû contribuer davantage sans sa tendance à s’éloigner du hors-jeu. Morata a été une étincelle brillante et un positif rare pour les Bianconeri cette saison. Mais ce n’est pas Cristiano Ronaldo. Bien qu’il ait manqué les cinq derniers matchs de la Juventus après avoir été testé positif pour COVID-19, le Portugais n’a eu besoin que de trois minutes du banc pour égaler le total de son coéquipier pour la saison, et 17 autres pour le surpasser. «Bien joué, Alvaro. Mais je vais revenir sous les projecteurs maintenant, merci. Ce projecteur peut aussi bien être un signal de chauve-souris. La Juventus était en difficulté contre Spezia, nouvellement promue, faisant match nul 1-1 à la pause et luttant pour prendre le dessus. Invoquer un cinq fois vainqueur du Ballon d’Or du banc pour un acte de sauvetage était le geste évident et Ronaldo n’était que trop heureux de livrer. Morata, le buteur de l’ouverture, a joué dans le joueur de 35 ans qui a arrondi le gardien pour donner à son équipe la tête. Sa seule présence sur le terrain a semblé soulever l’équipe et désarmer l’opposition. Une fois qu’Adrien Rabiot a prolongé l’avance, Ronaldo a converti un penalty remporté par Federico Chiesa avec une finition Panenka pour vraiment souligner son retour. Voir aussi Billy Slater et Paul Gallen divisés sur le retour de Greg Inglis Origin Juste comme ça, un bouleversement potentiel s’est transformé en une victoire convaincante. Les héros ne portent pas tous des capes. 🗣 : « Cristiano est de retour, c’est le plus important. » ⏱ 56 ‘Ronaldo sur à 1-1

⏱ 59 ‘Ronaldo porte le score à 2-1

⏱ 76 ‘Ronaldo porte le score à 4-1

✅ FT: la Juventus gagne 4-1 Un rappel qu’il est l’un des plus grands à le faire pic.twitter.com/P4QtyjmrdA – Sport360 ° (@ Sport360) 2 novembre 2020 Et si Ronaldo est Batman dans ce scénario, alors Andrea Pirlo est le commissaire Gordon, mais dans un costume suave et beaucoup plus cher. Typiquement contenu sur la ligne de touche, tous les dilemmes internes avec lesquels il luttait ont été mis au lit une fois que son homme vedette a répondu à son appel à l’aide. Tout aussi bien, car à la mi-temps, les vautours tournaient au-dessus de leur tête, prêts à se précipiter si la Juventus n’avait pas réussi à gagner pour la quatrième fois en cinq matchs. Après avoir limogé Maurizio Sarri après avoir remporté le titre de Serie A la saison dernière, les géants italiens ont beaucoup investi dans Pirlo, icône du club mais finalement manager novice. L’architecte a reçu les ressources nécessaires pour construire son chef-d’œuvre, mais la simple pose des fondations s’avère plus délicate que prévu. La Juventus a dépensé des fonds importants pendant une pandémie pour acquérir des personnalités telles que Arthur, Weston McKennie, Dejan Kulusevski, Morata et Chiesa. Le manager a même essayé de promouvoir de l’intérieur avec des jeunes comme Gianluca Frabotta, Giacomo Vrioni et Manolo Portanova ont offert des opportunités. Cependant, les tentatives de rajeunissement d’une équipe vieillissante ont également couru le risque d’instabilité en son sein. Pendant ce temps, Pirlo a récemment tenté d’articuler les luttes de son équipe en identifiant leur besoin de trouver des joueurs entre les lignes et en expliquant ses tentatives de simplifier les opérations dans la phase défensive. Il est optimiste que, avec le temps, le travail à l’entraînement se reflétera le jour du match. Voir aussi Scoob contourne les théâtres et passe directement à la VOD le 15 mai - Africadaidly Il est prévisible qu’un artiste comme Pirlo se lance dans une quête d’une formule parfaite insaisissable, mais c’est une entreprise de résultats et l’expérimentation ne peut être menée que si longtemps. Dans Ronaldo, cependant, il a un atout et il ferait bien de le jouer libéralement. Plus de Ronaldo équivaut à plus de succès. Un autre maestro du milieu de terrain devenu manager pour la première fois dans une grande puissance européenne en a récolté les fruits. Si cela a fonctionné pour Zinedine Zidane, cela peut fonctionner pour Pirlo. Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic ont tous deux marqué dans chaque match de Serie A qu’ils ont joué cette saison 🔥⁣ ()

Nous devons repenser l’âge majeur des footballeurs 😅 pic.twitter.com/iHJiPrkrDj – Sport360 ° (@ Sport360) 2 novembre 2020 Dans quelle mesure est-il durable de faire d’un joueur de 35 ans la pièce maîtresse de votre équipe? Eh bien, ce n’est pas un vieillissement ordinaire en avant. Zlatan Ibrahimovic, âgé de quatre ans avec Ronaldo, est la preuve que le footballeur moderne peut non seulement être compétitif mais même dominer en approchant les 40 ans. Et aussi difficile que cela soit à concevoir, le Portugais est peut-être un spécimen physique encore meilleur que l’attaquant milanais. Alors donnez-lui une place centrale, un projecteur généreux, un casting de soutien accommodant et seulement une direction subtile. Ensuite, asseyez-vous et laissez-le faire le reste. C’est le spectacle de Cristiano Ronaldo. En savoir plus sur l’application Sport360

