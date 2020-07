Serie A : Franck Ribery, »Son football est de la pure poésie »

Les gazettes italiennes se sont délectées lundi des superlatifs face au vieux champion Franck Ribéry (37 ans), qui avait ouvert la voie à la victoire 2-0 de l’AC Fiorentina sur Turin avec deux buts.

« Le football de Ribéry est de la pure poésie. Avec ses passes décisives pour les deux buts, il prouve qu’il est devenu le chef d’orchestre de cette équipe », écrit le Gazzetta dello sport.

Une science du football intacte malgré son âge

Là, l’ex-star du Bayern Munich a reçu la meilleure note parmi tous les joueurs. « Malgré son âge, Ribéry fait la différence. Le Français remporte sa première victoire à domicile en plus de six mois. FR7 apporte une surprise après l’autre à son équipe », a déclaré Corriere dello sport.

“Direttore d’orchestra, poesia pura”.



"Direttore d'orchestra, poesia pura".

Voto 8️⃣ della Gazzetta dello Sport a Franck #Ribery, anche senza segnare 👏🏻

« Toute l’équipe suit les traces de Ribéry et prend confiance en elle. L’ex-star du Bayern donne à l’équipe lumière et stratégie », a commenté Tuttosport. Les coéquipiers sont également ravis de Ribéry. « Franck est un phénomène, une légende: être autorisé à jouer avec lui est un honneur », a déclaré Patrick Cutrone.

Une passion qui ne s’éstompe pas

« Franck Ribéry est très important pour nous. Je n’avais pas eu la chance de pouvoir travailler avec lui depuis ma nomination à la Fiorentina, il était blessé. Maintenant il va bien, il travaille très bien, il va beaucoup nous aider pour la fin de la saison. Bien sûr, il ne peut toujours pas jouer 90 minutes, c’est frustrant ! J’aimerais qu’il soit sur le terrain pendant 100 minutes à chaque match, car sa personnalité et ses qualités sont très importantes. »

ces paroles ce sont ceux de son entraîneur après le match contre la Lazio Rome. Un match au cours duquel le frenchy a inscrit un but d’anthologie. et hier face au Torino, il a encore fait parler son talent et toute sa classe en délivrant deux passes décisives pour permettre une victoire des siens 2-0. Comme quoi, on peut très bien avoir 37 ans et jouer comme un jeunot de 25 ans.