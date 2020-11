Série 3 Chaque réseau de diffusion est le plus reconnaissant pour cette (étrange) saison

Inclinez la tête, dirigeants de CBS, NBC, Fox et ABC

Thanksgiving est un moment pour exprimer sa gratitude pour les bénédictions que nous avons dans nos vies. Oui, même cette année. Et malgré les problèmes auxquels sont confrontés les réseaux de diffusion au cours des dernières saisons – en particulier l’étrange saison actuelle – avec l’érosion du public et la montée en puissance des géants du streaming, il y a des points positifs sur la programmation de chaque réseau: la série de divertissement qui a probablement été mentionnée dans les récitals des dirigeants de grâce avant le dîner (de la famille nucléaire) hier.

Vous trouverez ci-dessous les trois émissions aux heures de grande écoute les mieux notées parmi les adultes de 18 à 49 ans sur chacune des chaînes en direct gratuites Big 4. Les chiffres proviennent de la métrique de notation «la plus récente» de Nielsen, et incluent une semaine de visionnage différé (principalement le rattrapage DVR), le cas échéant. Pour éviter qu’une anomalie ne se faufile, nous n’avons inclus que les émissions qui ont diffusé plusieurs épisodes (donc au moins deux) jusqu’à présent cet automne, ce qui compte les huit semaines depuis le 21 septembre.

Nous avons exclu la programmation sportive ici, car la NFL aurait englouti les quelques premières machines à sous pour NBC et Fox. Nous avons également exclu les actualités, qui incluent les actualités en direct comme les débats présidentiels, ainsi que l’émission très appréciée du magazine d’actualités «60 Minutes» de CBS.

Remarque: nous les avons déplacés à deux décimales pour rompre les liens potentiels.

CBS

«Big Brother» (jeudi): 1,44 «Big Brother» (mercredi): 1,42 «Big Brother» (lundi): 1,34

Vous remarquez une tendance? «NCIS», qui a été créée relativement tard à l’automne, ferait partie de la série CBS à avoir quelque chose à dire sur tout ce «plus reconnaissant pour». Soyez cool, «Young Sheldon» & Co. – nous verrons comment les choses s’empilent lorsque quelques semaines de plus en «direct» et en différé seront prises en compte.

Je vous ai dit que c’était une saison étrange, mais nous restons fidèles aux chiffres.

NBC

«C’est nous»: 2,55 «The Voice» (lundi): 1,39 «The Voice» (mardi): 1,38

«This Is Us» est actuellement la première émission non sportive à la télévision. « The Voice » n’est pas trop minable – même dans sa 19e saison.

Renard

«Le chanteur masqué»: 2,38 « Je peux voir votre voix »: 1.32 «Les Simpsons»: 1,22

« The Masked Singer » est actuellement finaliste de « This Is Us » à la télévision, bien que le spectacle de chant stupide ait diffusé cinq épisodes de plus à ce jour que le drame de Dan Fogelman. « Je peux voir votre voix » a « Masked Singer » à remercier pour une grande partie de son succès, car il est diffusé juste après le mercredi soir. Et «The Simpsons», qui est fortement tributaire du football de la NFL en fin d’après-midi, le tue toujours à sa 32e (!) Saison.

abc

«La Bachelorette»: 1,88 «Le bon docteur»: 1,42 «Les Conners»: 1,31

« Grey’s Anatomy » et son spin-off, introduction et bienfaiteur (oui, c’est tout cela) « Station 19 » ferait partie de la liste d’ABC, mais le drame médical de longue date a commencé trop tard cette saison pour les premiers téléspectateurs du DVR à intégrer dans les rapports Nielsen actuels. Alors profitez de l’inclusion de grâce (temporaire), «The Conners».

«The Bachelorette», maintenant sur sa deuxième bachelorette de la saison, est l’émission de divertissement n ° 3 à la télévision. Et « The Good Doctor » de Freddie Highmore attire toujours les téléspectateurs dans sa quatrième saison.

Ce sont donc les responsables de la télévision du réseau de la série qui sont le plus reconnaissants pour cette saison. Maintenant, profitez des restes de la journée de la Turquie, des lecteurs, et assurez-vous de faire le plein de bonnes affaires (en ligne) du Black Friday aujourd’hui, comme s’il s’agissait d’une purée de pommes de terre d’un jour.