Sergio Ramos est apparemment sur le point de prolonger son contrat avec le Real Madrid

Depuis des mois, le Real Madrid négocie avec Sergio Ramos (34 ans) au sujet d’une prolongation de son contrat, qui expire cet été. Les deux parties auraient maintenant réalisé une percée.

Comme la radio espagnole Chaîne SER rapporte, Ramos prolongera son contrat d’un an jusqu’en 2022. Le club espère une annonce plus tard cette année. Seul le salaire n’a pas encore été négocié. A Madrid, Ramos recevrait douze millions d’euros nets par an.

Surtout, la question de la durée avait traîné les négociations. Les champions espagnols ne voulaient pas jeter par-dessus bord leurs principes de ne fournir qu’à plus de 30 joueurs des contrats d’un an. Le côté Ramos, en revanche, a exigé au moins deux ans de plus.

Récemment, il y avait des rumeurs sur un intérêt du PSG, qui avait probablement annoncé avec un contrat de trois ans et un salaire annuel de 20 millions d’euros net. Selon le rapport, les Parisiens sont « sans chance ».

Ramos, qui a rejoint Los Blancos en provenance du Sevilla FC en 2005 pour 27 millions d’euros et a désormais disputé 660 matchs pour le club, semble prêt à terminer sa carrière dans la capitale espagnole.