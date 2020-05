Serena Williams s’ouvre sur la vie en vase clos, LeBron James

Serena Williams a révélé la simple astuce mentale qui lui a permis de rester motivée tout au long de la crise du COVID-19 afin de prendre le départ.

La quête de Williams pour égaler le record de Margaret Court de 24 titres en simple du Grand Chelem féminin a été suspendue en raison de la pandémie qui a déjà ravagé Wimbledon.

L’athlète de 38 ans a expliqué comment une ruse mentale lui a permis de rester concentrée malgré l’absence d’action en justice pour la première fois de sa carrière.

« Mon sport particulier est très mental et je dois m’entraîner pour cela », a-t-elle déclaré.

Serena Williams vise à remporter cet insaisissable 24e titre du Grand Chelem en simple au retour du tennis (Getty)

« Je m’entraîne à la course, au cardio, à mes jambes, et j’ai aussi vraiment besoin de m’entraîner.

« Je le fais depuis si longtemps que c’est presque une seconde nature pour moi, mais c’est quelque chose sur lequel j’ai dû travailler récemment.

« Je me dis, d’accord, je fais comme si je participais à un tournoi du Grand Chelem dans la salle de sport et je pense à presque jouer un rôle et à y penser.

« Cette fois-ci n’a ressemblé à rien d’autre. Je veux dire, je ne joue plus au tennis! Personne ne l’est. Je joue au tennis depuis plus de 20 ans et jamais un tournoi n’a été annulé dans ma carrière pour une raison quelconque jusqu’à présent. «

LeBron James vise à reproduire le sentiment qu’il a ressenti en remportant son troisième titre NBA en 2016 (Getty)

Alors que les sports professionnels s’arrêtent partout dans le monde, Williams est loin d’être le seul athlète d’élite à se retrouver subitement avec beaucoup de temps d’arrêt.

La quête de LeBron James d’un quatrième titre NBA a été interrompue par la pandémie, même avec ses Lakers de Los Angeles assis au sommet du classement de la Conférence Ouest.

Bien qu’il reste catégorique sur le fait que la saison ne devrait pas être annulée, le quadruple joueur par excellence de la NBA garde toujours la perspective au milieu de la pandémie.

« Le monde entier, nous nous battons pour quelque chose de plus grand qu’un championnat en ce moment », a-t-il déclaré.

Les Lakers de LeBron sont actuellement au sommet du classement de la Conférence Ouest de la NBA (Getty)

« Les gens sont en difficulté et cela continue d’être une période incroyablement difficile.

« Pour moi, en pensant à un moment où nous pourrons jouer à nouveau, cela me permet de continuer.

« Même si le basket-ball semble différent pendant un certain temps, je suis enthousiasmé par la possibilité de revenir dans le match parce que je sais à quel point les sports peuvent être inspirants et puissants.

« Je pense que les leçons que nous tirons du sport peuvent nous inspirer tous. »