Serena Williams disputera le nouveau Top Seed Open en août – Tennis

Les Russes Daniil Medvedev, Andrey Rublev et Karen Khachanov sont classés dans le top 15 de l’ATP Tour masculin et la saine concurrence entre le trio les aide à exceller, selon leur compatriote et ancien numéro un mondial Yevgeny Kafelnikov. Medvedev, 24 ans, est le plus âgé des trois et se classe au cinquième rang, […] Plus

Partager : Tweet