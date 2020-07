Serena, Coco, Novak et Rafa sur la liste des engagés pour le réglage de l’US Open – Tennis

in

Serena Williams, Coco Gauff, Novak Djokovic et Rafael Nadal figuraient sur les listes initiales de mercredi – mais la femme n ° 1 Ash Barty, la double championne du Grand Chelem Naomi Osaka et la championne de l’US Open 2019 Bianca Andreescu n’étaient pas – pour le tournoi déplacé de Cincinnati à Flushing Meadows le mois prochain en raison de la pandémie de coronavirus.

L’Open de l’Ouest et du Sud est prévu du 20 au 28 août sur les mêmes courts en dur du Billie Jean King National Tennis Center qui devraient accueillir l’US Open du 31 août au 13 septembre.

La US Tennis Association prévoit d’organiser les deux tournois consécutivement à New York alors que l’épidémie de coronavirus s’aggrave dans d’autres parties du pays et que des questions persistent sur les voyages internationaux.

Les deux champions en titre de l’événement de Cincinnati sont inscrits cette année: Daniil Medvedev, qui a perdu contre Nadal lors de la finale de l’US Open l’an dernier, et Madison Keys.

Ce n’est pas parce qu’un joueur est sur les listes de mercredi qu’il participera nécessairement au tournoi.

Aucun événement de tennis professionnel sanctionné n’a été joué depuis mars à cause du coronavirus. Les tournées féminines et masculines prévoient de revenir en août, mais les calendriers provisoires établis pour le reste de 2020 ont déjà vu des annulations.

Cela inclut ce qui était censé être le premier tournoi masculin de retour, à Washington en août.

La tournée féminine a toujours pour objectif de revenir la semaine prochaine à Palerme, en Italie.

