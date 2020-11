Seraphine est le champion le plus détesté de l’histoire de la Ligue

Séraphine League of Legends Les débuts ne sont pas tout à fait le succès de Riot Games envisagé pour son nouveau mage.

Sa vidéo officielle Spotlight affiche plus de 57 000 mentions «Je n’aime pas». ce qui en fait un ratio négatif par rapport à ses 38 000 likes au moment de la rédaction. Sur la version coréenne, elle est encore plus détestée proportionnellement, avec moins de 1000 likes contre plus de 9000 aversions.

La pré-retouche Yorick arrive dans une seconde lointaine, amassant 10000 aversions sur sa vieille vidéo Spotlight. L’ancien Spotlight de Gangplank, qui n’a pas été répertorié, indique environ 9300 Je n’aime pas. Même dans ce cas, les deux champions ont réussi à maintenir un ratio positif de « J’aime » à un peu plus de 50%.

Alors que le vieux Yorick était détesté en raison de sa nature ennuyeuse perçue, avant de se transformer en un top laner presque imbattable et un pousseur divisé, les critiques de Seraphine sont principalement liées à l’image dissonante qu’elle projette.

The Summoner’s Rift abrite toutes les manières d’hommes, de machines et de monstres, mais la popstar née à Piltover s’est toujours sentie comme K / DA d’abord, Runeterra ensuite. La critique a été dirigée vers son hoverboard beaucoup trop futuriste, les similitudes de ses compétences avec Sona et son savoir inhabituellement cruel lié au passé de Brackerns.

Riot a enfin commencé à lui apporter des changements en fonction des commentaires négatifs. Son savoir de Runeterran concernant son utilisation d’un Hex Crystal dans ses performances «sera corrigé», selon Tryndamere,

