Sept façons de vous protéger en ligne

Les réseaux de médias sociaux et les plateformes de réseaux sociaux ont changé la façon dont les gens interagissent entre eux. Il y a des moments où nous mettons des informations sur nos profils de médias sociaux et il se trouve que vous vous mettez en danger. Avec une base d’utilisateurs et une audience de presque toutes sortes de personnes, les publications attirent l’attention dans le monde entier. Il y a une population qui veut vous connaître pour de mauvaises raisons. Voici quelques menaces à la sécurité que les réseaux sociaux représentent pour notre monde.

Soyez conscient des voleurs d’identité

Certaines personnes collectent des informations personnelles auprès de personnes à l’aide de plateformes de médias sociaux. Même si vous disposez du niveau de sécurité le plus élevé, la menace d’un tel incident demeure toujours. En dehors de cela, les sites de réseaux sociaux disposent de nombreuses informations qui peuvent aider un voleur d’identité à se faire passer pour vous et à accéder à vos informations. Vous devez rester prudent lorsque vous utilisez votre compte de réseau social lors de l’accès à ces plateformes et gérer également les informations partagées sur d’autres comptes en ligne. Soyez très prudent lorsque vous divulguez les noms des membres de votre famille et leur localisation à des personnes que vous connaissez.

Ne partagez pas votre position ou vos mises à jour lorsque vous n’êtes pas chez vous

Les gens aiment vraiment publier des mises à jour et des enregistrements lorsqu’ils sont en vacances ou passer du temps dans un endroit récréatif avec des amis. Cela donne une indication claire que vous n’êtes pas chez vous et que les individus peuvent faire leurs tâches malveillantes. Le partage excessif peut être nocif pour vos enfants ou votre propriété. À cet égard, vous pouvez également bénéficier des services d’une entreprise de services de sécurité qui peut vous fournir le bon système de surveillance, de surveillance et de sécurité des outils pour la maison intelligente et aider à sécuriser votre maison et votre famille contre tout incident ou une situation qui comprend un cambriolage ou tout autre activité.

N’ajoutez pas de personnes que vous ne connaissez pas

De nos jours, la seule chose dont un criminel ou un mécréant aurait besoin, ce sont des informations. Par mesure de sécurité, n’ajoutez pas et n’interagissez pas avec des personnes que vous ne connaissez pas ou des personnes que vous ne connaissez pas. Ces personnes peuvent faire de votre profil sur les réseaux sociaux une cible potentielle en vous ajoutant comme ami. Ils essaieront de vous parler même si vous ne les connaissez pas, assurez-vous de bloquer ces profils ou tout autre moyen d’accéder à votre profil ou d’obtenir des informations que vous avez partagées sur votre profil.

Ne laissez pas les harceleurs vous trouver ou des informations vous concernant

Chaque fois que vous utilisez une plate-forme de réseautage social, vous devez rester vigilant quant à savoir qui peut ou ne peut pas voir vos mises à jour sur les réseaux sociaux. Une fois en ligne, les informations que vous partagez ne vous appartiennent pas. Faites très attention à qui vous divulguez vos informations.

Évitez d’utiliser des ordinateurs publics

Cela peut inclure l’utilisation de votre ordinateur depuis la bibliothèque ou un cybercafé. Vous ne savez pas qui a utilisé le même système et dans quel but. Cette personne inconnue pourrait être un pirate informatique ou quelqu’un qui pourrait extraire des informations, notamment votre adresse e-mail, les pages que vous avez consultées, les chats, les touches sur lesquelles vous avez appuyé ou les fichiers que vous avez transférés. Ces personnes peuvent également exploiter vos informations en utilisant la connexion WiFi disponible. C’est donc toujours une bonne idée si vous transportez toujours votre propre ordinateur portable et ne comptez pas sur les réseaux publics et les ordinateurs.

Utilisez un VPN lorsque vous êtes en ligne

L’utilisation de VPN ou d’un réseau privé virtuel n’offre pas seulement la confidentialité aux utilisateurs, mais rend également votre navigation sur Internet et vos autres opérations en ligne à l’épreuve du piratage et des espions. En cas de tentative de piratage, le pirate ne pourra pas voler votre transmission de données. Pour utiliser un VPN, vous pouvez vous procurer un compte VPN en ligne et vous assurer qu’il est actif avant de vous connecter en utilisant votre réseau.

Demandez des fonctionnalités de sécurité à votre FAI

Les fournisseurs de services Internet fournissent non seulement aux utilisateurs un service Internet haut de gamme, mais s’efforcent également de faire un effort supplémentaire et de leur fournir des modules complémentaires et d’autres fonctionnalités qui améliorent votre expérience Internet. En dehors de cela, les utilisateurs peuvent ajouter des suites de sécurité, des programmes et d’autres services utiles à leurs connexions Internet. Si vous êtes un utilisateur Internet Xfinity, vous devez avoir de telles fonctionnalités. Demandez aux représentants du service client si vous pouvez utiliser l’un de ces services avec le Offres groupées Xfinity et d’autres offres du fournisseur.

Points clés à retenir

L’utilisation d’Internet en tant qu’individu responsable est l’une des choses fondamentales que vous, en tant qu’utilisateur, devez prendre en charge. En cas d’incident, essayez de contacter les autorités locales ou demandez l’aide d’un expert. Vous pouvez protéger votre famille en suivant ces étapes. Ils sont très utiles pour assurer votre sécurité et pour la sécurité de votre famille également.