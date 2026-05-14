Séparation de phase : quand la division cellulaire devient un moteur de structuration de la matière

La séparation de phase désigne, en physique, la tendance spontanée de deux substances à se démélanger pour former des régions distinctes. C’est un mécanisme central pour créer des structures et des motifs dans la nature. Dans sa version la plus classique, cette mise en ordre repose sur une idée simple: les constituants “préfèrent” se regrouper, parce qu’une attraction effective existe entre eux. Or des chercheurs du Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization (MPI-DS) à Göttingen, avec des collaborateurs de l’Université d’Édimbourg et de l’Institut de chimie physique à Varsovie, décrivent une autre voie possible quand les constituants sont vivants ou, plus largement, actifs.

L’idée clé est que certains systèmes ne sont pas seulement faits de “billes” passives soumises à la thermodynamique. Ils sont composés d’unités qui consomment de l’énergie, se déplacent, se réorganisent, et, dans le cas du vivant, peuvent croître et se diviser. Cette activité interne change la nature des forces pertinentes. Traduction: la matière ne s’organise pas uniquement parce que ses briques s’attirent, mais aussi parce que ces briques font des choses, tout le temps.

La séparation de phase, un démélange qui fabrique des motifs

Dans le cadre classique, la séparation de phase est une instabilité: un mélange homogène devient défavorable, et le système se réarrange en domaines enrichis en l’un ou l’autre constituant. En clair, c’est comme une vinaigrette qui “tourne” au repos, sauf qu’en physique on cherche à comprendre les règles générales qui gouvernent la formation de ces domaines, leurs tailles, leurs frontières, et leur évolution dans le temps.

Ce mécanisme est important parce qu’il sert de “moteur géométrique”: il transforme un état uniforme en structure, sans qu’il soit nécessaire de sculpter le système de l’extérieur. Dans de nombreux cas, une forme d’attraction entre constituants suffit à déclencher le démélange. Sur le papier, cela paraît presque évident: si les éléments similaires s’attirent plus qu’ils n’attirent les autres, ils finissent par se regrouper. Mais cette intuition s’appuie sur une hypothèse implicite: les constituants ne font rien d’autre que répondre à des forces, comme des particules passives.

Le résultat rapporté par le MPI-DS et ses partenaires s’inscrit dans une autre famille de problèmes: celle des systèmes où les constituants sont vivants ou actifs. Ici, l’organisation peut émerger non seulement d’interactions “type attraction”, mais aussi d’un flux permanent d’activité interne, dont la division cellulaire est un exemple emblématique.

Une nouvelle route quand les constituants sont vivants ou actifs

Les chercheurs décrivent une nouvelle route vers la séparation de phase, accessible dans des systèmes où les constituants sont “inherently alive or active”, c’est-à-dire intrinsèquement vivants ou actifs. L’enjeu est conceptuel: montrer que le démélange peut apparaître même si l’on ne s’appuie pas sur le schéma standard “attraction entre constituants”.

Pour comprendre ce que cela change, une analogie technique aide: passer d’une explication par attraction à une explication par activité, c’est un peu comme passer d’un disque dur à un SSD. Dans le premier cas, l’organisation est contrainte par des interactions et des équilibres relativement lents, dictés par l’état du système. Dans le second, l’organisation est portée par un mécanisme interne qui injecte en continu de la dynamique, et peut produire des effets qui ne ressemblent pas à un simple retour à l’équilibre.

En clair, si les constituants se déplacent, se réorientent, exercent des forces, ou se renouvellent, ils peuvent générer des gradients et des accumulations qui finissent par mimer, ou remplacer, l’effet d’une attraction. Cela ouvre une voie pour expliquer des structures et des motifs observés dans des milieux biologiques ou inspirés du vivant, sans supposer que la “colle” entre éléments soit l’acteur principal.

Division cellulaire: une force de croissance qui réorganise la matière

Le point le plus frappant de ce travail tient dans la mise en avant de la division cellulaire comme mécanisme capable de façonner la matière. Dire qu’une cellule se divise, ce n’est pas seulement décrire une multiplication du nombre d’unités. C’est introduire une source de matière et une source d’activité locale: là où une cellule devient deux, la densité, les contraintes mécaniques, les contacts et les flux de réarrangement changent.

Traduction: la croissance n’est pas un simple “ajout d’objets”, c’est une perturbation structurante. Dans un mélange passif, la séparation de phase se comprend souvent comme une compétition entre deux effets: l’énergie qui favorise la formation de domaines riches en un composant, et le coût associé aux interfaces entre domaines. Dans un système vivant ou actif, la croissance et la division ajoutent un troisième ingrédient, un moteur interne qui peut déplacer le système vers des configurations séparées, même si le scénario d’attraction n’est pas dominant.

On peut le voir comme une forme de “pompe” distribuée: chaque événement de division réinjecte de la dynamique dans le milieu. C’est une différence de nature, pas seulement de degré. Une attraction est une interaction entre deux éléments. La division est un processus qui modifie le nombre d’éléments et, par ricochet, la manière dont l’ensemble occupe l’espace.

Ce que cela change pour la physique des systèmes actifs

Le résultat s’inscrit dans un champ en pleine expansion: la physique de la matière active, qui étudie des ensembles de constituants capables de convertir de l’énergie en mouvement ou en forces. Les systèmes biologiques en sont l’exemple le plus naturel, mais la notion est plus large: on parle de systèmes “actifs” dès lors que l’on ne peut pas les décrire comme un simple mélange à l’équilibre.

Dans ce contexte, découvrir une nouvelle route vers la séparation de phase revient à enrichir la boîte à outils explicative. Cela permet de relier des observations de structuration à des mécanismes internes de croissance et de division, plutôt qu’à une hypothétique attraction effective entre constituants. C’est aussi une manière de clarifier ce qui relève de la thermodynamique classique, et ce qui relève d’une organisation entretenue par l’activité.

Sur le papier, on pourrait être tenté de dire que “tout se ramène à une attraction effective”, parce que beaucoup de modèles finissent par réécrire l’activité sous forme de termes qui ressemblent à des interactions. Mais en pratique, la distinction compte: une attraction se règle en modifiant une chimie, une température, une affinité. Une dynamique de division se règle en modifiant un taux de croissance, des conditions biologiques, ou des paramètres qui n’ont pas d’équivalent direct dans un mélange passif.

Une collaboration MPI-DS, Édimbourg et Varsovie au cœur du résultat

Le travail est attribué à une équipe du MPI-DS à Göttingen, avec des collaborateurs de l’Université d’Édimbourg et de l’Institut de chimie physique à Varsovie. Ce type de collaboration est révélateur de la nature du problème: il est à la frontière entre physique, biologie et chimie, parce qu’il oblige à parler à la fois d’organisation de la matière et de processus propres au vivant.

Le message général est que la séparation de phase, souvent présentée comme un phénomène “d’équilibre” piloté par des attractions et des minimisations d’énergie, peut aussi être atteinte par des chemins qui n’existent que lorsque les constituants ont une forme d’autonomie dynamique. En clair, la matière peut se structurer parce qu’elle est active, pas seulement parce qu’elle est “bien mélangée” ou “mal mélangée”.

Cette perspective invite à relire certains phénomènes de structuration dans les systèmes biologiques et bio-inspirés: quand des motifs apparaissent, la question n’est pas uniquement “qu’est-ce qui s’attire?”, mais aussi “qu’est-ce qui croît, qu’est-ce qui se divise, et comment cette activité redistribue-t-elle la matière?”.