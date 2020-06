S’envoyer des messages, des photos, des vidéos d’Instagram vers Messenger, bientôt possible

Comme bon nombre d’internautes, on ne peut plus se passer actuellement des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Tweeter, et autres pour des raisons personnelles et professionnelles.

Dans ce sens, Facebook, le grand leader dans ce domaine avait déjà l’ambition depuis quelques années de rendre interconnectable ses trois services de messagerie Whatsapp, Messenger, et Instagram pour nous faciliter la vie.

Actuellement, un test est déjà en cours avec un prototype qui permet une discussion avec un utilisateur de Messenger via l’application Instagram, qui se fait en interne pour le moment.

Le projet d’interopérabilité des applications de messagerie de Facebook est toujours en cours

En effet, les applis de messagerie ont toujours occupé une grande place pour Facebook et actuellement la firme a pour projet de rendre ses applis interopérables.

Les utilisateurs de ces applications auront ainsi la possibilité d’échanger des messages, des photos, et des vidéos, même s’ils n’utilisent pas le même service.

Facebook a également pour projet d’utiliser le même chiffrement de WhatsApp sur ses autres services de messagerie pour plus de sécurité.



Toutefois, ces nouvelles fonctionnalités sont encore en phase de test et n’ont pas encore été lancées. Un internaute, a tout de même découvert que Facebook pourrait utiliser une interface sur Instagram pour que les utilisateurs de ce réseau social de communiquer avec les utilisateurs de Messenger.

On peut ainsi comprendre que cette la mise en place de ces nouvelles fonctionnalités entre WhatsApp, Messenger et Instagram prendra du temps, en sachant que la firme devra dans un premier temps harmoniser les trois applications avec le chiffrement de la messagerie de Whatsapp.