Sentinelles, 100 voleurs, Envy et Renegades se sont livrés à la finale VALORANT First Strike en décembre

Tandis que le VALORANT La qualification fermée de First Strike n’est pas encore terminée, quatre équipes ont de nombreuses raisons de se réjouir.

Sentinelles, 100 voleurs, Envy et Renegades ont tous gagné une place dans l’événement principal First Strike en décembre. Les quatre équipes, ainsi que quatre autres qui passeront de l’UMG Closed Qualifier plus tard ce mois-ci, auront une chance de remporter un prize pool de 100 000 $.

Cette fosse de qualification fermée 16 des meilleurs VALORANT équipes ensemble. Alors que certaines équipes ont avancé facilement à travers le support, d’autres ont gratté le support inférieur. Mais maintenant, les quatre dernières équipes sont verrouillées.

Team Envy a réalisé une autre solide performance dans cette épreuve, après avoir terminé deuxième lors des qualifications ouvertes de la semaine dernière. L’équipe a apporté des changements réussis à sa liste en septembre, ramassant d’anciens pros du T1 et des crashs. Et ils ont pris cette nouvelle énergie dans une autre grande finale. Envy attend le résultat du match Sentinelles et 100 voleurs pour déterminer à qui ils seront confrontés dans la série finale de l’événement.

100 Thieves a également attiré beaucoup d’attention après une reconstruction massive, le capitaine de l’équipe Hiko mettant en place une liste de vétérans et de jeunes talents. Les choses semblaient instables pendant la phase de groupes lorsque l’équipe est tombée face à Cloud9 Blue. Mais ils ont réussi à battre Luminosity dans la finale inférieure, puis à éliminer TSM en séries éliminatoires.

Avant l’événement de la semaine dernière, les Sentinelles étaient largement considérées comme les meilleures VALORANT équipe en Amérique du Nord. Mais ils ont perdu contre le général G en quart de finale des qualifications ouvertes. Maintenant, l’équipe des dieux veut la rédemption, dans l’espoir de battre 100 voleurs et de passer à la grande finale.

Les renégats sont facilement les outsiders du groupe, dans l’espoir de faire davantage leurs preuves face à des concurrents de premier plan. Et d’une certaine manière, ils l’ont fait. Bien qu’ils aient perdu contre TSM lors des qualifications ouvertes de la semaine dernière et lors des qualifications fermées de cette semaine, ils n’ont été balayés dans aucun des deux matches. Et ils ont définitivement battu Cloud9 Blue en quarts de finale, 2-0. Bien qu’ils aient perdu contre Envy en demi-finale, ils ont tout de même gagné leur place lors de la finale.

L’événement final First Strike débutera le 3 décembre. Mais il y a encore deux événements, les éliminatoires ouverts et fermés de l’UMG, qui décideront des quatre autres équipes qui avanceront.

