Semaine du commerce de l’AFL, Jaidyn Stephenson signe avec North Melbourne

North Melbourne a réussi un coup d’État majeur dans la signature du jumeau contre les speedsters de Collingwood Jaidyn Stephenson et le jeune prometteur Atu Bosenvulagi.

Les Kangourous ont abandonné deux choix de deuxième tour (n ° 26 et 33) et ont choisi le n ° 70, recevant les deux joueurs et choisissant le n ° 39 en retour.

Stephenson a remporté le prix de l’étoile montante 2018 lors de sa première saison avec l’AFL, marquant 38 buts en 26 matchs, y compris la grande finale de cette année.

Jaidyn Stephenson (Getty)

Cependant, après une saison 2020 moins qu’impressionnante, Stephenson a été lancé sur le marché commercial dans une remarquable chute de grâce.

Stephenson a expliqué sur SEN Drive comment le mouvement surprise s’est produit, l’entraîneur Nathan Buckley étant le seul officiel de Magpies à lui avoir parlé.

« Mon manager est venu me voir et je n’ai rien entendu du club », a déclaré le Rising Star 2018.

«J’ai moi-même appelé Bucks pour voir ce qui se passait et comment c’était, et il a juste dit, » mec, cherchez un échange aussi agressivement que vous le souhaitez et nous essaierons de le faciliter « .

« Il n’y avait pas de raisonnement très clair ou quoi que ce soit, mais je pense que tout a fonctionné pour le mieux. »

Kane Cornes stupéfait par la position de Collingwood sur Jaidyn Stephenson

Il a ajouté: «Il n’y a eu qu’une seule fois où j’ai appelé Bucks et c’était la seule fois où j’ai vraiment parlé à quelqu’un dans l’administration de Collingwood.

«J’ai eu une vague de messages de la part de mes coéquipiers demandant et voyant comment j’allais.

«Cet appel téléphonique que j’ai passé à Bucks était le seul appel que j’ai eu avec quelqu’un de haut à Collingwood.

L’ancien recruteur de Collingwood, Matt Rendell, a déclaré que Stephenson était devenu une «coquille de lui-même» en tant que joueur, le joueur de 21 ans affichant en moyenne des creux de carrière en termes de buts, de cessions, de notes et de plaqués en 2020.

Stephenson devrait recevoir un contrat de cinq ans chez les Roos, estimé à environ 500 000 $ par saison.