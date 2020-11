Selon une étude, les jeux vidéo peuvent en fait être bons pour la santé mentale

Les verrouillages, la distanciation sociale et plus encore ont incité des centaines de millions de personnes à passer plus de temps à la maison qu’à l’extérieur ou avec des amis. Conséquence directe de ce comportement, un nombre record de personnes se sont tournées vers les jeux vidéo.

De nombreux experts se sont interrogés sur les effets de passer beaucoup de temps à jouer à des jeux vidéo.

Andrew Przybylski, professeur à l’Université d’Oxford, a mené des recherches sur les joueurs, le temps qu’ils passent à jouer et son lien avec leur santé mentale. L’équipe de chercheurs dirigée par le professeur Andrew Przybylski a travaillé en étroite collaboration avec les développeurs de jeux d’EA et de Nintendo.

L’étude a inclus 3274 joueurs jouant Plants vs Zombies: Bataille pour Neighbourville et Animal Crossing: Nouveaux horizons. Les joueurs ont été interrogés pour leur satisfaction globale, leur motivation et leur bien-être. Ensuite, leurs réponses ont été fusionnées avec des données de télémétrie, telles que le gameplay enregistré.

Étonnamment, l’étude n’a rien révélé d’inquiétant entre le bien-être et le gameplay. Il n’y avait aucun signe qu’un gameplay excessif mène à une mauvaise santé mentale et à une dépendance. En fait, certains indices suggèrent que jouer à des jeux vidéo a un effet mental positif sur les joueurs. Cela dit, Przybylski pense que cela est dû en partie aux interactions sociales au sein du jeu et au désir des joueurs de réellement vouloir pour jouer au jeu.

Le professeur Przybylski a également noté que l’étude ne suggère pas que tous les jeux conviennent aux joueurs et que différents jeux peuvent susciter des émotions différentes. Les jeux à un joueur avec peu ou pas d’interactions sociales peuvent avoir un effet négatif après de longues sessions de jeu. Mais il a noté que cette étude est un tremplin vers de meilleures méthodologies qui nous aideront à en savoir plus sur le jeu et ses effets sur les gens.

Il a également noté que dans des études antérieures similaires, il était demandé aux joueurs de révéler le temps qu’ils passaient à jouer, ce qui n’est pas fiable selon de nombreux chercheurs.

D’autre part, pour cette étude, ils ont attribué des codes clés d’identification des joueurs qui ont révélé le temps exact qu’ils ont passé à jouer. EA et Nintendo ont contacté le joueur, attribué les codes et pris en charge le reste de la logistique. Ensuite, ils ont envoyé les codes d’accès aux chercheurs d’Oxford. Les chercheurs d’Oxford ont utilisé les codes clés pour extraire les données dont ils avaient besoin.

Le professeur Przybylski espère que cette étude sera une preuve de concept et qu’elle conduira à une meilleure coopération entre l’industrie du jeu et les universitaires.

