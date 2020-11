Selon les experts, ce que signifie garder les écoles et les universités ouvertes pour la deuxième vague Covid

Les gens en Angleterre comptent les jours jusqu’à ce que le verrouillage commence, à nouveau, à l’exception des étudiants à qui on a dit de continuer comme d’habitude au milieu de la flambée des cas et des décès de Covid-19, alors que les magasins et les lieux non essentiels seront contraints de fermer pendant quatre semaines à compter du Jeudi 5 novembre et les adultes devront travailler à domicile chaque fois que possible, les universités et les écoles ont été invitées à rester ouvertes. La décision a laissé beaucoup de confusion dans la confusion, car d’innombrables épidémies ont été directement liées aux écoles et aux universités depuis leur réouverture en septembre.Le bulletin d’information sur l’éducation d’i: nouvelles et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normale. étaient les pires pour la propagation du virus (Photo: PA) Le National Education Union (NEU), le plus grand syndicat enseignant du Royaume-Uni avec près d’un demi-million de membres, a fait valoir que la décision de les garder ouverts était une «demi-mesure» , ajoutant que les écoles et les universités sont «un moteur de transmission de virus». Les experts sont également d’accord. «Si le seul critère était de réduire la propagation, alors il est sans équivoque oui – nous devrions fermer les écoles», a déclaré Paul Hunter, professeur de protection de la santé à l’Université d’East Anglia et expert en épidémiologie des maladies infectieuses à i.Professor Hunter a travaillé sur une étude sur les infections à Covid-19 dans des établissements d’enseignement à travers l’Europe et a révélé que si elles étaient fermées, elles constituaient une intervention puissante dans la pandémie. Cette conclusion a été étayée par d’autres chercheurs, qui ont constaté que les fermetures d’enseignement avaient le plus grand impact sur la réduction de la valeur R. Écoles secondaires par rapport à l’université En ce qui concerne les établissements d’enseignement, les universités n’ont pas autant d’impact sur les groupes plus âgés à l’école. «Les écoles secondaires ont vraiment été le moteur des chiffres», a soutenu le professeur Hunter. Il a ajouté que cela se voyait également dans le déroulement de la deuxième vague, les cas augmentant presque exactement deux semaines après la reprise des écoles. Bien qu’il soit encore trop tôt pour être pleinement confiant, les données montrent jusqu’à présent que les cas augmentaient avant la réouverture des universités, ce qui suggère qu’elles ne peuvent pas être blâmées pour cette adoption de la même manière. quatre semaines à compter du jeudi 5 novembre et les adultes sont invités à travailler à domicile lorsque cela est possible, les universités et les écoles ont été invitées à rester ouvertes (Photo: Joe Giddens / PA Wire) Les statistiques du ministère de l’Éducation ont montré que le jeudi 22 octobre, 55 pour pour cent de tous les collèges d’État et 20 pour cent des primaires avaient un ou plusieurs élèves à qui on avait demandé de s’isoler en raison d’un contact potentiel avec un cas de Covid-19 à l’intérieur de l’école. La proportion totale d’écoles publiques avec des élèves auto-isolants était de 26%. Andrew Conlan, maître de conférences en épidémiologie à l’Université de Cambridge était légèrement en désaccord, affirmant que l’impact sur les enfants était beaucoup moins important que prévu et que son effet d’entraînement sur une transmission plus large n’est pas encore clair. « Contrairement aux premiers jours de la pandémie, nous savons maintenant que les enfants sont exposés et infectés alors que seule une très petite proportion présente des symptômes », a-t-il dit à i. «Bien qu’il soit possible que ces infections« silencieuses »contribuent à la transmission dans la communauté, nous ne savons tout simplement pas dans quelle mesure.» Les enfants ou les étudiants seraient-ils immunisés? Une question est de savoir s’il est sécuritaire pour les étudiants de revenir parce qu’ils le sont. immunisé contre la maladie, l’ayant déjà eue. La réponse courte est non: «L’immunité collective est un mythe», a déclaré le professeur Hunter. La réalité est que si les gens développent certainement une immunité contre la maladie, celle-ci disparaît après un certain temps. Cela signifie que si vous infectiez l’ensemble de la population, au moment où vous le feriez, un énorme segment serait à nouveau ouvert à la réinfection.Le professeur Hunter a ajouté que les gens sont actuellement informés que l’immunité peut être assurée pendant six semaines et qu’après cela des précautions doivent être prises à nouveau. Impacts sur les élèves et les enfants Le principal problème, et la raison pour laquelle ce sujet est un débat malgré ses racines scientifiques, est que cela transcende les données pour devenir un problème de société. Si les écoles ferment, l’impact sur le bien-être et l’éducation des enfants est extrêmement important à considérer.Le Premier ministre a déclaré: «Nos cliniciens principaux conseillent toujours que l’école est le meilleur endroit pour les enfants, nous ne pouvons plus laisser ce virus nuire à l’avenir de nos enfants. Le secrétaire à l’éducation, Gavin Williamson, a déclaré qu’il était «très important» que les écoles et les collèges restent ouverts. La commissaire aux enfants pour l’Angleterre, Anne Longfield, a ajouté que la fermeture des écoles serait un «désastre» pour le bien-être des élèves et leur éducation. Alors que le professeur Conlan convient que les cadres éducatifs – et les écoles en particulier – sont une «voie très efficace de transmission de nombreuses infections», il fait valoir qu’étant donné les «impacts sociétaux plus larges des fermetures d’écoles, non seulement sur les impacts éducatifs sur les enfants eux-mêmes mais sur les impacts économiques plus larges sur les familles »garder les écoles ouvertes est la bonne décision. En savoir plus Les scientifiques ont exhorté le gouvernement à fermer les écoles secondaires – mais ont été bloqués par les ministres « Il n’y a pas de compromis facile entre la gestion des risques d’infection et les coûts sociaux et économiques plus larges », a déclaré le professeur Conlan. Soit. Le professeur Hunter a reconnu les impacts sociaux de la fermeture des écoles – un problème qu’il estime que d’autres experts sont plus bien placés pour comprendre pleinement – et a déclaré que si la science montre leur contribution à la transmission, la réponse pour freiner le virus est une approche à plusieurs niveaux. Aucune intervention unique, qu’il s’agisse de fermer des écoles ou de fermer des pubs, n’est suffisante. Ce dont vous avez besoin, c’est d’un panier de différentes interventions qui, ensemble, peuvent réduire la valeur R.

