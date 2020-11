Selon Leak, la date de sortie de Resident Evil Village est fixée à avril 2021

Le 2 novembre, les réseaux du groupe Capcom ont été piratés par un tiers non autorisé. L’éditeur l’a depuis confirmé, notant que les «serveurs de messagerie et de fichiers» étaient également touchés. Heureusement, il ne semble pas que les informations des clients aient été violées. Pour lutter contre ce problème, Capcom travaille avec les autorités pour enquêter sur la question et rétablir la sécurité de son réseau. Certains détails jusque-là inconnus sont cependant passés entre les mailles du filet, notamment en ce qui concerne les projets futurs de l’éditeur.

D’une part, la fuite suggère Resident Evil Village sera lancé en avril 2021. Si cela est vrai, il est également possible que Capcom vise à lancer le titre d’horreur sur les consoles PS4 et Xbox One, une décision qui était auparavant à l’étude. Le résumé de la fuite par ResetEra fait également mention d’un nouveau Resident Evil projet multijoueur, que Capcom appelle en interne «Project Highway / Village Online». C’est censé être une entreprise de style Battle Royale.

Il convient également de noter qu’un jeu de tir multijoueur est en préparation, simplement connu sous le nom de «SHIELD». Capcom aurait l’intention de l’adapter aux streamers, mais les détails sur les plates-formes, une date d’échéance, etc. ne sont pas spécifiés. Et, apparemment, Sony a payé 5 millions de dollars pour Resident Evil 7’s Prise en charge de la réalité virtuelle, exclusivité de la démonstration et offres DLC chronométrées.

Selon ResetEra, certaines des informations ci-dessus peuvent remonter à 2018. Dans cet esprit, il est préférable de tout prendre avec un grain de sel, étant donné que les plans sont souvent sujets à changement au fil du temps.

Capcom dévoilé Resident Evil Village plus tôt cet été lors de l’événement de révélation PlayStation 5 de Sony. En ce qui concerne les informations confirmées, le titre sera lancé à une date non spécifiée en 2021 pour la PlayStation 5, le PC et la Xbox Series X | S.

