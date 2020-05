Selma Blair : son message bouleversant après la mort de sa mère

Le lundi 25 mai, Selma Blair a annoncé à ses followers une très triste nouvelle. Sa maman, alors âgée de 82 ans, nous avait quitté. L’actrice américaine a rendu un hommage à sa regrettée mère dans un message posté sur Instagram.

Selma Blair pleure actuellement la perte de sa mère, Molly Ann Beitner, décédée chez elle le lundi 25 mai.

«Ma première personne. Mon cœur le plus profond bat toujours avec ce que tu m’as donné. Je t’adore, maman », a écrit l’actrice de 47 ans sur sa page Instagram dimanche après-midi.

L’hommage vibrant de Selma Blair à sa mère

Selma, qui a partagé un ancien portrait de sa défunte mère, a décrit Beitner comme «formidable, drôle, rapide, frappante, généreuse» et «une originale». «Elle a souvent donné les vêtements qu’elle avait sur le dos, un trait que j’ai adopté.», a poursuivi la star de Cruel Intentions.

Selma a noté que sa mère était une «brillante juge» dans le Michigan «et l’une des seules femmes de sa classe de droit» à l’époque. Pour elle, sa mère était son modèle et sa muse.

Blair a décrit sa mère comme quelqu’un qui avait «de nombreux amis et admirateurs, cousins ​​et nièces, une sœur et, surtout, nous, ses filles, ses petits-enfants, Jim, Nicholas, Frances et Arthur Saint, ses sœurs et elle. ».

Selma, de son vrai nom Selma Blair Beitner, est la plus jeune des quatre filles de sa mère après Katherine, Elizabeth et Marie Beitner.

Molly Ann Beitner, née Molly Cook, a divorcé du père de Selma, l’avocat Elliott Beitner, lorsque l’actrice avait 23 ans. Ce père est décédé en 2012 à l’âge de 82 ans. La mère de l’actrice de Hell Boy a ensuite refait sa vie avec un homme prénommé Arthur. « Nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Maman, Arthur te comprenait avec tant d’affection et je suis heureuse et reconnaissante que tu l’aies aimé. J’aimerais pouvoir te rendre hommage à la maison… Pour être en compagnie de mes sœurs : Lizzie, Katie, Mimi. Merci pour ton amour, ta fidélité. Habituellement, c’est lorsque nous sommes ensemble, en tant que sœurs, que nous arrivions à te montrer à quel point tu étais une originale maman. Je t’envoie un océan d’amour. », a-t-elle écrit.

Selma Blair vit son deuil en confinement

Lors de la dernière fête des mères, le 10 mai pour les Etats-Unis, Selma a rendu hommage à Molly sur les réseaux sociaux et a exprimé sa «reconnaissance » envers elle. Blair, qui est elle-même mère de son fils Arthur, a partagé un portrait de Molly et de lui qu’elle avait pris lors d’une récente visite. «Arthur ne la connaît pas bien. Elle est au Michigan. Mais quand il a été avec elle, il lui a tenu la main. Il lui a donné des fleurs du jardin de mes sœurs. Il m’a rendu fier. Ma maman l’aime », écrivait l’actrice sur Instagram à l’époque.

Comme le reste de Los Angeles, Selma est actuellement en quarantaine avec son fils Arthur, âgé de 8ans, et son petit ami Ron Carlson en raison du COVID-19.

Diagnostiquée de la maladie de sclérose en plaques en 2018, elle est considérée comme faisant partie de la «population immunodéprimée» qui est la plus à risque. Elle fait donc très attention à respecter les mesures de confinement pour ne pas attraper le Covid-19. Elle a donc dû rendre un dernier hommage à sa mère à distance. « Je t’aime maman. Je t’embrasse d’ici. Va avec Dieu. Je t’envoie des océans d’amour. Bébé ours, la sainte et originale Molly Cooke. », conclut l’actrice dans son hommage sur Instagram.

Les amis stars de Selma la soutiennent

Selma Blair a reçu de nombreux témoignages de soutien de la part de ses fans ainsi que de plusieurs personnalités publiques.

L’actrice a pu notamment compter sur sa meilleure amie, Sara Michelle Gellar. L’actrice de Buffy contre les vampires lui a tout simplement envoyé un court mais émouvant « Je t’aime ». Reese Witherspoon a également tenu à réconforter Selma en lui écrivant « Oh Selma ! Je suis vraiment désolée. Je sais combien tu l’aimais. Et elle t’aimait. Que Dieu bénisse son âme. ».

De son côté, l’actrice Michelle Pfeifer lui a déclaré qu’elle était «désolée pour toi Selma. C’est dur de perdre un parent à n’importe quel âge.». Kris Jenner, quant à elle a partagé qu’il était «Déchirant de perdre sa maman, je suis tellement désolée. Je vous aime et je prie pour toi et Arthur. ».