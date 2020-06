Selma Blair et son fils rendent hommage à George Floyd avec un mémorial de 8 minutes et 46 secondes

«Je suis en fait très content du résultat. En ce moment, il semble qu’il soit divisé au milieu, et les choses que les gens semblent aimer dans le film sont exactement les mêmes choses que les autres détestent dans le film « , a déclaré Trank The Hollywood Reporter. « C’est parfaitement bien car tout dans ce film est à l’avant-plan pour que vous puissiez le voir. Rien n’est caché. C’est juste là. Mais je suis heureux que ce à quoi les gens réagissent soient les éléments les plus extrêmes du film. Cela suscite une réaction. Si vous détestez ce film, c’est très bien parce que vous réagissez à quelque chose d’assez réel. «

Quand Trank a commencé à envoyer son Capone script aux acteurs et chefs de département, il ne pouvait s’empêcher de s’inquiéter de leur réception étant donné la large couverture médiatique de son Les quatre Fantastiques Tomber. Cependant, il a été agréablement surpris par la réaction.

« Une fois que j’ai commencé à rencontrer tous les acteurs Capone, comme Linda Cardellini, Matt Dillon et Kyle MacLachlan, j’étais nerveux comme je l’étais avant de parler à Tom (Hardy) », explique Trank. «Peut-être qu’ils auraient une sorte d’appréhension, qu’ils auraient lu quelque chose ou qu’ils m’auraient regardé sur IMDb et se seraient dit« Oh mon Dieu, ce film », ou quelque chose comme ça. J’ai trouvé que personne ne s’en souciait parce que tous ceux qui sont dans cette industrie depuis au moins 10 ans ou plus ont eu des projets malheureux avec lesquels ils ont été impliqués. Donc, il y a une parenté que nous avons tous dans ce sens. C’est comme si nous faisions partie d’un petit club. Nous prenons tous nos succès, c’est pourquoi je ne prends pas vraiment mon Les quatre Fantastiques expérience à cœur que beaucoup plus. «

Comme la plupart des cinéastes d’Hollywood, Trank a rassemblé ses amis de la communauté cinématographique pour une projection «amis et famille» car il savait qu’il obtiendrait des commentaires honnêtes et à venir de la part de Rian Johnson et Joe Carnahan. Même si le film était déjà le biopic Al Capone le plus décalé jamais réalisé, Trank a été encouragé à devenir encore plus étrange.

Trank se souvient: «Tout le monde [from Rian Johnson to Joe Carnahan] était comme, «Il y a des domaines où vous pourriez être plus bizarre. Si vous êtes déjà allé aussi loin pour faire un film aussi bizarre et aussi inattendu, possédez-le. Soyez propriétaire de votre merde. « Pas de jeu de mots. »

Certains des contemporains de Tom insistent pour négocier chaque coup de poing et chaque combat pour s’assurer qu’ils sortent en tête et ne semblent pas faibles, en particulier par rapport à leurs co-stars. Pendant ce temps, Tom – qui est largement considéré comme un acteur de premier plan en ce moment – n’a eu aucun problème à être émasculé en tant que Fonse étant donné la fragilité du personnage et le manque de contrôle sur ses propres fonctions corporelles. Avez-vous des réflexions à ce sujet en ce qui concerne les ego de certains acteurs et le manque d’ego de Tom à cet égard?

Eh bien, personnellement, je n’ai jamais été impliqué dans la réalisation d’un film où, contractuellement, la star de cinéma avait besoin de temps pour s’assurer que, selon le scénario et la production, ils seraient toujours protégés à la fin et dépeints de la manière la plus héroïque possible où ils surmontent tous les obstacles et sont vus comme le vainqueur par la finale de l’image. Je n’y ai jamais participé moi-même, mais j’en ai certainement entendu parler auparavant. Je ne pourrais pas dire de nom, mais il suffirait de faire une recherche Google pour le découvrir par eux-mêmes. Ayant travaillé avec Tom, je ne peux pas m’imaginer pouvoir travailler un acteur qui aurait besoin de ces choses d’eux-mêmes parce que le niveau de talent de Tom Hardy est si incroyable et si inspirant que vous espérez que quelqu’un d’autre à ce niveau de talent ou près de ce niveau, les talents aspireraient également à être aussi vulnérables, honnêtes et désireux de déconstruire leur propre masculinité à l’écran comme Tom. Sinon, je ne vois vraiment pas l’intérêt d’aller au cinéma ou de regarder des films. C’est vraiment agréable de voir un bon gars gagner, mais à un moment donné, en particulier à l’époque où nous vivons en ce moment, je pense qu’il est important d’avoir affaire à des histoires dramatiques qui sont un peu plus introspectives dans ce que nous » re en tant qu’êtres humains et ce qu’est vraiment la notion de héros ou d’anti-héros. Et j’essaie de ne pas penser en ces termes – héros, anti-héros ou bon gars, méchant. Je veux juste comprendre qui sont les gens dans les films. Je veux comprendre qui sont les gens à travers les films. Et c’est en quelque sorte la meilleure façon pour nous de le faire parce que dans la vraie vie, nous pouvons regarder les vrais bons et les mauvais. Évidemment, tout dépend du contexte de la façon dont ils sont un bon gars ou un méchant parce que quelqu’un là-bas aurait pu faire l’acte le plus héroïque jamais conçu et ensuite rentrer chez lui et être une personne horrible abusive. Il y a cet aspect, non? Mais avec Tom et, par exemple, Dane DeHaan, Matt Dillon ou Kyle MacLachlan, ce sont tous des acteurs qui, sans aucune négociation, se présentent au jeu et sont un jeu pour le théâtre qui vise à déconstruire leurs propres éléments en tant que personnes. Encore une fois, je ne peux pas parler au nom de Tom, mais je ne pense pas qu’il y ait une véritable décision consciencieuse qu’il prenne dans quelque chose où il est, « Est-ce que je vais être vu comme ça ou vais-je être vu comme ça ? » Il ne pense pas à la façon dont il va être vu. Je pense qu’il réfléchit à ce que ce travail nécessite et comment pouvons-nous aller au fond des choses de manière à ne rien laisser sur la table.

Des critiques sont sorties ce matin, et bien qu’un certain nombre de critiques trouvent le film convaincant, il y a un certain nombre de personnes qui semblent être accrochées aux symptômes physiques de la neurosyphilis que vous avez dépeints via Fonse. Pour moi, quand un personnage meurt d’une maladie aussi horrible, la représentation ne devrait pas être aseptisée, et je serais en fait plus critique si elle l’était. Alors, où pesez-vous sur tout cela?

Avant de commencer les interviews ce matin, j’ai eu une bonne demi-heure pour voir la première vague de critiques, et je suis en fait très satisfait du résultat. En ce moment, il semble qu’il soit divisé au milieu, et les choses que les gens semblent aimer dans le film sont exactement les mêmes que les autres détestent dans le film. C’est très bien car tout dans ce film est à l’avant-plan pour que vous puissiez le voir. Rien n’est caché. C’est juste là. Il y a certainement beaucoup d’appareils et d’idées cinématographiques qui jouent dans le rythme et les révélations de certains personnages qui sont intentionnellement là pour vous faire croire que certaines choses sont réelles et d’autres ne le sont pas, ce qui s’avère être un peu différent par la fin du film. Mais je suis heureux que ce à quoi les gens réagissent soient les éléments les plus extrêmes du film. Cela suscite une réaction. Si vous détestez ce film, c’est très bien parce que vous réagissez à quelque chose de bien réel. J’ai eu affaire à des gens tard dans leur vie dans ma propre famille, qui se déféquent. C’est une vraie chose. Cela arrive dans la vie. Étais-je en train d’exploiter la quantité de merde que je portais sur le lit? Oui, je suis allé un peu trop loin, mais c’est ce que je voulais faire. C’est un film impressionniste, et il est censé faire une déclaration. Combien de merde est une déclaration en soi. Et il est là pour engager quelqu’un d’une manière qui va le mettre en colère ou le rendre satisfait ou le faire réfléchir. Ce serait une chose si les critiques glissaient vers plus d’une chose culte, où vous avez peut-être 30% de personnes comme, « Hé, j’aime ce film », et puis tout le monde étant comme, « C’est juste ce que . » Mais ce n’est pas ce que semblent être les critiques. Ils parlent d’éléments très tangibles de ce film et de la façon dont ils réagissent. Donc, ça a du sens pour moi. Je pense que tout dépend de la façon dont nous regardons les films et pourquoi nous les regardons. J’ai publié un tweet ce matin, qui était un tweet en deux parties, disant simplement: «Écoutez, peu importe la façon dont ces critiques sortent, j’aime ce film et une partie de la beauté de l’art est que personne ne voit la même chose de la même façon . » Et plus précisément, je pense que regarder un film est aussi personnel que le tournage d’une expérience. Donc, comme une personne peut ressentir très fortement que le but de regarder un film est de vivre une évasion de la vie et de regarder quelque chose qui est finalement inspirant et vous laisse une idée complète de la raison pour laquelle nous sommes ici, de ce que nous devons faire pendant que nous sommes ici et pour fournir une thèse complète sur la vie elle-même – je vois les choses très différemment. Je ne vois pas les films comme ça. Il y a des films comme ça que j’apprécie, mais je vois les films comme un moyen de dialoguer avec l’inconnu et d’explorer les questions plus existentielles de notre existence, c’est pourquoi, lorsque nous parlions auparavant, j’ai évoqué certaines de mes pierres de touche. Les films qui m’ont le plus marqué, tels que Barton Fink, ce qui, encore une fois, n’est pas la chose la plus intelligente au monde pour entrer dans un studio et dire: « Hé, je veux faire un film qui est inspiré de ces quinze films qui n’ont pas vraiment fait beaucoup d’argent et qui sont sortis à des critiques mitigées. » Ce n’est pas la chose la plus intelligente à faire au monde, mais je ne vis qu’une seule vie. Donc, je préfère avoir fait un film comme Capone qui traite de ces questions d’une manière controversée que les gens découvriront peut-être dans dix ans après que personne ne parle plus de ce film. Prenez-le, regardez-le et soyez frappé par lui à un certain niveau, et peut-être les inciter à vouloir prendre une caméra et raconter des histoires à leur manière existentielle légèrement à gauche du champ. Ce n’est en aucune façon, une forme ou une forme pour me comparer à quelqu’un comme les grands, comme les frères Coen, Stanley Kubrick ou quelque chose comme ça; Je ne fais pas ça, donc je veux juste que ce soit clair. Je peux le voir maintenant, la citation de clickbait, sortant de son contexte, étant comme, « Trank se compare à … » Ce n’est pas ce que je dis. Je dis simplement que mes films préférés étaient des films qui n’avaient pas été rendus justice lors de leur sortie et qui n’ont jamais vraiment eu ce jour, ou ce sont des films comme 2001: Une odyssée spatiale, qui a été libéré, ne rapportait pas d’argent, la plupart des critiques ne l’aimaient pas et la plupart des cinéastes contemporains de Stanley Kubrick à l’époque ne l’aimaient pas du tout non plus. Il y a beaucoup de ces films qui sortent, ont un impact et disent quelque chose de mal à l’aise sur le monde et nos idées de certaines personnes dans le monde qui ont besoin d’un certain temps pour résonner. Mais en cette période où nous vivons là où tout le monde est à la maison et où tout le monde a besoin de contenu, c’est à ce moment-là que l’opinion des gens va être la plus forte sur quelque chose – soit ils la détestent, soit ils l’aiment.

Qu’avez-vous appris sur le film grâce aux projections de vos amis et de votre famille, et quelles suggestions avez-vous finalement appliquées, le cas échéant?

Intéressant. Personne ne m’a demandé cela jusqu’à présent. Alors, laissez-moi réfléchir; ça fait un moment que je suis en post-production sur Capone. Et j’ai montré le film à de nombreux amis cinéastes, comme Rian Johnson.

Qui?

(Des rires.) Il est ce jeune cinéaste décousu, qui a fait un film intitulé Brique. C’est un génie. Oui, je l’ai montré à Rian Johnson. Je l’ai montré à l’un de mes amis les plus longs et les plus proches de l’entreprise, BenDavid Grabinski, qui, soit dit en passant, a l’un de mes premiers longs métrages préférés qui devait être présenté en première à Tribeca cette année et ce n’est pas à cause de COVID. Mais j’espère que tout le monde pourra voir son film Heureusement. Je l’ai donc montré à lui et à de nombreux amis cinéastes comme Joe Carnahan. Et puis, ma propre famille personnelle. Ils l’avaient tous vu à différents stades, ainsi que beaucoup d’amis à moi. Il en va de même pour beaucoup de mes amis que je respecte dans l’entreprise, mais lorsque nous montrons notre travail aux gens, nous montrons spécifiquement notre travail aux gens qui vont nous donner une réaction critique très lourde à ce sujet et ne vont pas simplement être là pour nous dire ce qu’ils pensent que nous voulons entendre comme, « Oh, c’est génial. » Et la chose sur laquelle j’ai eu des commentaires à chaque fois de tous ceux que je connaissais était la même chose: « Je ne peux toujours pas croire que ce film existe. » Tous mes amis cinéastes ont adoré le film pour toute son étrangeté, pour la performance de Tom, pour les endroits où il va et pour les choses qu’il fait. Je n’ai reçu aucun commentaire de quiconque a été tiède ou manque d’enthousiasme. Mon ami BenDavid m’a donné de très bons commentaires critiques, uniquement sur le plan rédactionnel sur certaines choses, ainsi que mon ami Joe Begos. Tout cela a été avec tellement d’enthousiasme parce que je pense que tout le monde sait ce que ce film est quand il le regarde. C’est un film avec Tom Hardy dans le rôle d’Al Capone atteint de démence au cours de la dernière année de sa vie. Ça marche ou ça ne marche pas du tout. Encore une fois, comme nous en avons discuté par coup d’œil à la première vague de critiques, si cela fonctionne, cela aura un effet sur les personnes qui le regardent de manière négative ou positive. Donc, pour moi, le film fonctionne complètement. Que cela fonctionne ou non pour tout le monde? Encore une fois, je n’ai aucun contrôle sur cela, mais il me semble que ce dont les gens parlent dans les critiques les plus négatives a à voir avec des choses qu’ils ne voulaient pas voir et qu’ils étaient forcés de voir à plusieurs reprises d’une manière qui ne leur faisait pas sentir qu’ils voulaient plus savoir. (des rires.) Et ça ne me dérange pas. Par exemple, je ne sais pas comment les premiers films de John Waters seraient reçus aujourd’hui s’il venait d’être ce nouveau cinéaste apparaissant sur la scène avec Flamants roses. Je pense que la plupart des critiques et la plupart des gens de la communauté du journalisme cinématographique regardent très affectueusement John Waters et les films qu’il a réalisés. Si vous considérez simplement le contenu – pas ce que ces films signifiaient, mais le contenu de ces films – il mettait en scène des scènes très, très controversées dans le but de choquer et d’inciter les gens à réagir. Et c’est quelqu’un que je considère comme un héros. J’adore John Waters pour cette raison. J’adore le contenu de ce qu’il a créé dans son cinéma. Mais je ne pense pas que ce qui existe à l’intérieur Capone est tout à fait choquant lorsque vous comparez la réalité de ce qui est décrit. Quelqu’un souffrant de neurosyphilis dans ce genre d’état, la défécation est la chose la moins grossière à laquelle vous allez être exposé.

Vos amis cinéastes vous ont-ils également exhorté à ne pas désinfecter le film?

Oui, tout le monde disait: «Il y a des domaines où vous pourriez être plus bizarre. Si vous êtes déjà allé aussi loin pour faire un film aussi bizarre et aussi inattendu, possédez-le. Soyez propriétaire de votre merde. » Sans jeu de mots.

Avez-vous coupé quelque chose qui était assez important?

Non, à vrai dire. Les seules choses qui ont été exclues du film étaient certaines petites scènes de transition et des choses qui ne semblaient pas nécessaires. Ou simplement réduire certaines scènes pour trouver le bon rythme de la scène afin que le public soit constamment engagé avec. La seule chose que j’essaie toujours d’éviter, c’est d’avoir des scènes où, si quelqu’un a AJOUTER, il s’écarte un peu. Vous voulez qu’ils voient tous les détails vraiment importants de ce qu’est vraiment la scène. Donc, quand je fais du montage, j’essaie de synchroniser où se trouvent les petits moments ADD, espace-out. Mais il n’y a rien qui a été édité hors du film dans le but de désinfecter ou d’alléger certaines des idées en jeu.

Quelle a été votre relation de travail avec le grand Peter Deming? Chaque plan a-t-il été une conversation, ou l’avez-vous principalement fait exécuter votre liste de plans préexistante, vos storyboards, etc.?

C’était un rêve de toute une vie de travailler avec Peter Deming parce que c’est un nom qui est apparu dans de nombreuses biographies que j’avais lues de cinéastes que j’adorais grandir, tels que Sam Raimi, David Lynch et Wes Craven. Donc, j’étais juste un grand fan de Peter Deming, et je l’ai rencontré peu de temps après avoir terminé mon script. Nous avons commencé à envoyer le script aux gens, et il était vraiment le numéro un sur ma liste en ce qui concerne qui serait parfait pour cela, qui selon moi comprendrait l’équilibre tonal du film. Il l’a lu et il a adoré. Donc, nous nous sommes réunis et avons juste parlé pendant des heures du film et des autres films en général. C’est un gars très drôle, discret, à la quille uniforme, qui a un grand sens de l’humour et cette passion vraiment calme et cool pour tout ce que vous planifiez et pensez. Et il est vraiment altruiste. Il n’y a pas d’ego. Il y a beaucoup, beaucoup de cinéastes de renom là-bas qui peuvent certainement être difficiles à travailler avec comme je l’ai entendu. Souvent, un directeur de la photographie entre dans un film et conçoit vraiment le style visuel du film, du début à la fin. Et la chose à propos de Peter qui rend son œuvre si unique est ses collaborations avec une telle diversité de cinéastes, de Lynch, Raimi et Craven aux frères Hughes. Il est un cinéaste collaboratif et c’est avec qui je cherche à travailler.

Donc, quand je me suis assis avec lui, j’ai dit: «Regardez, quelque chose que je veux vraiment faire sur ce film en ce qui concerne votre vision et ce que vous apportez à cela, je veux faire une production de storyboard de 500 pages Bible dans laquelle je vais générer, essentiellement, un aperçu de 30 minutes basé sur tous les panneaux et des dizaines et des dizaines de pages de diagrammes de scènes et de diagrammes de scènes aériennes. Est-ce quelque chose avec lequel vous seriez à l’aise? Ce que je vais générer ici n’est pas une Bible à laquelle vous devez être attaché en tant que visualiste, mais plutôt servir de modèle pour la façon dont je vois le film, afin que je puisse communiquer du mieux que je peux une façon de savoir quel film nous allons faire. » Et Peter était juste comme, « Mec, bien sûr, j’aimerais avoir quelque chose comme ça. Ce serait tellement utile. » Donc, j’ai fini par y consacrer environ quatre à cinq mois avant de commencer la pré-production en Louisiane avec mon assistant John Ferry, qui est crédité en tant que producteur associé sur le film, et mon scénariste Troy Morgan, avec qui j’ai travaillé. la chronique aussi bien que Les quatre Fantastiques. Nous avons créé cette gigantesque bible de plus de 500 pages de chaque plan du film, scénarisée en détail. Près de 100 pages de diagrammes de scènes, notes et idées. J’ai fini par prendre tous ces panneaux et créer essentiellement un aperçu de 30 minutes à partir de cela. En fait, je pense que c’était un peu plus long que ça. Une fois que nous sommes arrivés à la pré-production avec Peter, j’ai tout de suite transmis tous ces matériaux. Il les a tous consommés et m’a dit: «Mec, ça m’aide énormément parce que maintenant je peux voir le film que tu vois. Nous pouvons simplement chercher ce que nous recherchons, être organisés et également prêts à improviser dans le cadre de ces plans. » C’est ainsi que nous avons travaillé ensemble sur ce sujet, et c’était extrêmement simple. J’espère juste pouvoir travailler encore et encore avec Peter Deming. Il a été une telle bénédiction dans ma vie – le rencontrer, apprendre à le connaître et travailler avec lui. J’adore Peter.

Malgré aucune preuve concluante, j’ai lu un certain nombre de récits d’Ohioans qui insistent sur le fait que Capone avait des liens avec leur État. Était-ce l’inspiration pour Cleveland Tony?

Un peu, oui. J’ai aussi entendu ça. Cela vient certainement de cela et la raison en est que l’Ohio est à mi-chemin entre la côte Est et Chicago, en ce qui concerne le monde du bootlegging à l’époque. Beaucoup de gens s’y sont arrêtés, y compris Capone. De Cleveland à Kansas City, toute cette région est comme un point médian entre les deux grandes villes d’Amérique.

À quel point était-il difficile de nettoyer Le magicien d’Oz, l’un des films familiaux les plus appréciés de tous les temps, à utiliser dans un film Al Capone coté R?

C’est difficile? Beaucoup plus facile que je ne le pensais. Je sais juste que ça coûte vraiment beaucoup d’argent. Si je voulais économiser de l’argent pour d’autres choses, j’aurais pu facilement utiliser cet argent pour beaucoup d’autres choses, mais il était très important pour moi Le magicien d’Oz pour des raisons thématiques et historiques. L’une des saisons est que vous pouvez voir à quel point cela peut être relaté. Le fait que les gens regardaient un film que nous connaissons tous à l’époque… Si vous aviez un home cinéma à l’époque, cela indique aussi à quel point vous étiez riche.

Cela a conduit à ma lecture de ligne préférée dans le film. C’est quand Fonse dit « Judy Garland! » afin de corriger le caractère de Matt Dillon.

Moi aussi! Moi aussi! J’aime ça. Ça me fend à chaque fois. Il est tellement offensé. Comme comment pourriez-vous ne pas connaître Judy Garland, la grande Judy Garland? Ayez du respect.

Était-ce un processus compliqué de maintenir le maquillage / les prothèses de Tom dans les scènes de pluie?

Pas dur du tout. C’était définitivement quelque chose à surveiller parce que vous ne voulez pas laisser cela courir trop longtemps, sous peine de ruiner les prothèses. Mais je ne suis pas un expert. Je ne peux pas vous l’expliquer de la manière experte qu’Audrey Doyle, notre maquilleuse, pourrait peut-être; elle travaille avec Tom depuis Le chevalier noir se lève. Mais je sais que les composés de cette prothèse étaient tels qu’ils étaient dans une certaine mesure résistants à l’eau.

A-t-il fallu un certain temps pour trouver un manoir comparable en Louisiane qui reflète l’apparence du manoir de Capone construit dans les années 1920 en Floride?

Afin de trouver le bon manoir qui correspondait assez à l’esthétique de son vrai manoir, ainsi que de permettre le genre d’échelle que je voulais pour l’apparence du film, cela a pris un peu de temps. La cour arrière Capone est bien plus grand que son manoir réel. Nous devions vraiment, vraiment, vraiment faire beaucoup de repérage, et nous avons passé pas mal de semaines à regarder beaucoup de maisons différentes. Vous le saviez en quelque sorte tout de suite; vous vous présenteriez et vous diriez: « Ouais, ça marche. » Ou, vous diriez quelque chose comme: « Eh bien, nous pouvons peut-être utiliser l’intérieur de cet endroit, mais pas l’extérieur. » Au moment où nous avons trouvé cette maison, une grande partie de l’extérieur et de l’intérieur correspondait exactement à ce que nous voulions.

Vous avez changé le nom de certaines personnes dans la vie de Fonse comme son médecin joué par Kyle MacLachlan. Était-ce principalement pour la licence créative, ou la succession de chaque personne n’a-t-elle pas accordé la permission?

Pour licence créative. Je ne voulais pas toucher à l’héritage de cette personne réelle de quelque manière que ce soit qui impliquerait quelque chose qui n’était pas vrai. Donc, dans la tradition de créer une fenêtre impressionniste sur les événements de la vie réelle, il y a certains personnages, comme le docteur Karlock (MacLachlan), qui est un composite d’un médecin personnel, ainsi que le personnage de Matt Dillon Johnny, qui est un composite de de nombreux amis différents qu’il avait dans sa vie.

Il doit être illégal pour les autorités fédérales d’armer un médecin pour solliciter les aveux d’un patient, n’est-ce pas?

Ouais, cela ne s’est certainement jamais produit pour autant que je sache, mais cela ressemblait aussi à un jeu équitable. C’était le genre de tactique que les hommes G utiliseraient à cette époque. Donc, je me sens assez à l’aise de l’avoir là dans le film – pas que cela se soit réellement passé ni que je puisse dire que cela s’est réellement produit. Mais, en même temps, nous ne savons pas que cela ne s’est pas produit.

C’est une si petite industrie, et il y a clairement beaucoup de projets dans lesquels j’ai été impliqué. Je les ai presque oubliés à un certain degré parce que toute cette partie de ma vie ressemble à un rêve de fièvre. Alors oui, ça me passionne. Comme je l’ai dit, je suis toujours fan à la fin de la journée. Pouvoir libérer Capone en ce moment, c’est comme avoir un gros poids sur mes épaules. Maintenant, je sens que je peux simplement me remettre et revenir à profiter des choses que j’aimais vraiment avant que mes expériences personnelles avec eux ne le rendent trop proche pour le confort, je suppose.

Le duo de Fonse avec Louis Armstrong était un clin d’œil à votre dernier numéro de Louis Armstrong, non? Avez-vous été tenté de faire votre propre interprétation de «Blueberry Hill» via ADR?

(Des rires.) Je ne peux plus vraiment le faire pour une raison quelconque. Je ne comprends pas l’évolution de ma voix parce qu’à 14 ans, j’ai pu faire une imitation très précise de Louis Armstrong avec une précision effrayante. Et aujourd’hui, je ne peux pas. Je pense que c’est juste des années de tabagisme. Si j’essaye de le faire, ça fait vraiment mal. Mais oui, toute cette séquence est très liée à mon adolescence faisant du karaoké avec ma belle-mère, Judy Toll. C’était une grande partie de ma vie, donc je cherchais toujours une raison personnelle valable pour inclure une référence Louis Armstrong dans quelque chose que j’allais écrire. Et ça vient de moi de façon organique. Donc, cette scène ressemble beaucoup au reste du film, en ce qu’elle est à la fois un mélange de situations biographiques réelles liées à la vie d’Al Capone, ainsi que la mienne de cette manière subconsciente. Mais j’étais évidemment très conscient de ne pas être trop obscur sur chaque petit détail. Similaire à ce que vous avez mentionné précédemment Capone être publié dans la même période que le grand scoop de l’industrie que Boba Fett rejoint Le Mandalorien, ces choses de la vie personnelle se produisent pour moi d’une manière étrange. Mais encore une fois, c’est aussi une de ces choses où je pense que la plupart des gens peuvent regarder autour et trouver toutes sortes de coïncidences étranges par rapport à leur propre vie comme ça.

Avez-vous trouvé un lien entre Armstrong et Capone lors de vos recherches?

Ils se connaissaient mais pas d’une manière super chummy. Al Capone possédait de nombreuses discothèques, speakeasies et lieux qui employaient des musiciens, comme Louis Armstrong au début de sa carrière. Ce qui est intéressant, c’est que pendant les jours de la Prohibition, la culture du speakeasy ne discriminait pas la race. Si vous entriez dans un speakeasy dans les années 1920 pendant la Prohibition, vous verriez des Noirs, des Blancs et des Asiatiques faire la fête, danser et s’amuser ensemble. Donc, il y avait quelque chose de très progressif dans cette période d’une manière vraiment intéressante. C’était assez cool de monter cette scène qui se déroule au milieu du film parce que nous avons pu le montrer. Ce détail n’est pas souligné directement sur le nez, mais il est là et il est très précis sur le plan historique.

J’ai revu le film plusieurs fois maintenant, et j’ai toujours des frissons quand Fonse hallucine Al Capone proprement dans le miroir. Si un studio vous remettait un chèque en blanc pour faire un film Capone-in-its-prime, le refuseriez-vous?

Je ne sais pas. Cette pensée m’a définitivement traversé l’esprit. C’est presque trop contraignant pour un projet de le nier dans votre tête, juste à cause d’une sorte de directives personnelles artistiques ou quelque chose comme ça. Je pense qu’il peut sembler que je suis le genre de personne où j’ai ces directives rigides pour quel genre d’histoire je devrais et ne devrais pas faire, mais ce n’est pas vraiment le cas. C’est définitivement une histoire qui m’intrigue clairement, et j’aime juste l’idée de me surprendre avec le genre d’histoires et de projets dans lesquels je m’implique.

Lorsque vous et Tom vous êtes rencontrés pour la première fois, je parie que vous avez échangé des histoires de guerre. Depuis que Tom a également pris quelques coups de langue dans cette entreprise, avez-vous eu le sentiment qu’il avait de l’empathie et compris ce que vous aviez vécu Les quatre Fantastiques? La plupart des acteurs de travail ont probablement été sur des plateaux qui se sont effondrés à des degrés divers.

Oui et non. De même, lui et moi avons tous les deux eu beaucoup de mythes liés à notre réputation de manière assez exagérée ou unilatérale. Nous avons tous deux une sorte d’empathie les uns envers les autres d’une manière tacite. Nous avons certainement parlé de choses et avons ri de diverses histoires de guerre et de choses comme ça, mais s’il y a une chose que j’ai définitivement apprise en parlant à Tom, c’est que vous ne pouvez jamais rien supposer de quelqu’un lorsque vous les rencontrez en fonction sur ce que vous avez lu à leur sujet. Vous devez juste jeter ça par la fenêtre. Il faut apprendre à connaître quelqu’un et ressentir sa personnalité. Pour moi, c’est en quelque sorte très similaire à parler à beaucoup de journalistes en ce moment par téléphone ou par Zooms ou Skypes. Dans le passé, je ne les connaissais pas et ils ne me connaissaient pas. Mais ce que nous découvrons tous maintenant, c’est que nous sommes tous des gens très sympathiques. Je pense que c’est quand vous construisez ce mythe dans votre tête à propos de quelqu’un, je pense que c’est trompeur. Mais c’est aussi très humain en même temps parce que nous vivons dans une culture où nous sommes constamment entourés d’articles et d’histoires dans notre flux sur d’autres personnes et ils jouent tous sous une sorte d’angle de parti pris ou de jugement de «Eh bien, je ne ferait pas ça »ou« Ce n’est pas comme ça qu’on gère quelque chose » Mais vous ne savez jamais vraiment jusqu’à ce que vous soyez dans cette position. Avant de me lancer dans ce jeu au sens large du studio et de le faire pour gagner ma vie, j’avais certainement beaucoup de mes propres jugements ou préjugés sur différents réalisateurs ou des choses où je disais: « Eh bien, je ne ferais pas ça. » Et puis, vous entrez dedans et vous vous dites: « Oh wow, je n’en avais aucune idée. » Je ne peux penser à aucun exemple spécifique du haut de ma tête, mais c’est juste une sorte de réalité.

J’ai demandé Linda Cardellini et Kyle MacLachlan à propos de Les quatre Fantastiques drame, et ils en étaient complètement imperturbables. Donc, j’ai tendance à croire que les acteurs savent ce qui se passe quand il s’agit de querelles de réalisateurs de studio. L’un de vos acteurs s’est-il renseigné à ce sujet avant de signer le film?

Pas à distance. Je pensais qu’ils le feraient parce que si je jetais un coup d’œil sur Twitter, je supposerais simplement que tout le monde pensait que j’étais cette personne toxique. Mais encore une fois, c’est en quelque sorte le danger de lire trop loin – ou simplement de regarder Twitter. Vous chercher sur Twitter est une chose vraiment dangereuse, et j’essaye de le faire de moins en moins. Cela a vraiment un effet néfaste sur votre psychisme et votre confiance en vous. Donc, une fois que j’ai commencé à rencontrer tous les acteurs Capone, comme Linda Cardellini, Matt Dillon et Kyle MacLachlan, j’étais nerveux comme je l’étais avant de parler à Tom. Peut-être qu’ils auraient une sorte d’appréhension ou qu’ils avaient lu quelque chose ou qu’ils m’avaient regardé sur IMDb et qu’ils se disaient «Oh mon Dieu, ce film» ou quelque chose. Et comme vous l’avez dit, j’ai trouvé que personne ne s’en souciait parce que tous ceux qui travaillent dans cette industrie depuis au moins 10 ans ou plus ont eu des projets malheureux avec lesquels ils ont été impliqués. Donc, il y a une parenté que nous avons tous dans ce sens. Nous le reconnaissons tous, et c’est une bonne sensation. C’est comme si nous faisions partie d’un petit club. Nous prenons tous nos succès, c’est pourquoi je ne prends pas vraiment mon Les quatre Fantastiques l’expérience à cœur que beaucoup plus. En comparaison, quand je considère ce que beaucoup d’autres personnes ont traversé, même les personnes que je connais, ce n’est vraiment pas si grave. Ce qui en a fait un gros problème, c’est le gros problème que la presse en a fait à l’époque, mais l’expérience réelle a été à peu près un an d’avoir un film sur lequel vous avez travaillé très, très dur pour vous être enlevé et puis transformé en quelque chose que vous ne vouliez pas que cela devienne. D’après mon expérience, c’est ce que c’était. But, it’s really hard not to look up on Twitter what people think of you or what they’re saying about you. I just try to remind myself that a lot of us are on Twitter and if you’re going to go on Twitter to say something about somebody else, look your own name up on Twitter. If you don’t see anybody saying anything, just imagine that people were saying all kinds of things about you that you disagreed with or that hurt your feelings. We’re all human beings and I think, on a human level, it’s just important to remember that everybody has their own side of the story. There are clearly some very bad people out there, who we know are guilty of bad things, but that’s a different story entirely. But if we’re just gossiping about industry things and professional failures, these are issues that have to do with people’s ability to earn a living. This is all I have to earn a living. We all struggle in our own ways, so I think it would just be nicer if everybody supported each other a little bit more in our business rather than snarkily taking each other down at any opportunity.

You’ve been referred to as an “editor-brained director.” What does that mean in terms of your approach to shooting this movie? This might sound silly, but would you try to end a take at the same point you’d cut in post?

Oh, that’s interesting. I’ve always been an editor first. So, when I first started really, really directing short films and short projects, I had this impulse to call cut where I thought the cut would be. And I very, very quickly learned what a stupid mistake that was because you’re sitting there actually editing the footage and you realize that part of the editing process is you want to have much more than you think you would ever need. So, the answer is absolutely not. I always let things run very long or as much as I can. While editing features for the first time before I did la chronique, I ended up discovering something that I think pretty much all editors know. In that you end up finding so many little random happy accidents in your footage and all of your takes. Sometimes, they end up becoming scene favors. Sometimes, you have moments when characters are looking off while the camera is still rolling and maybe listening to a direction and you get this real pensive look on their face because they’re in their acting mode, listening and processing what’s being given to them from offscreen. So, no, I always let things run and as a director, the only time that I’m thinking about things as an editor is in between takes just to make sure that I know I have enough. But while I’m actually watching the takes, I’ve got my director hat on.

Was Fonse’s lost fortune inside his Lady Atlas statue?

(Laughs.) No, I don’t know. I mean, it’s a metaphor. It’s a metaphor in so many different ways. Lady Atlas, just like the boy, just like the balloon, just like the paintings, just like Tony — all represented a metaphor of fortune that had been lost and fortune that was never his to begin with in a way.

It was a fun theory while it lasted.

Yeah, it was representative of it, but at the same time, I’m always happy to be extremely transparent about all of those kinds of ideas. But there are some little bits and pieces that I like to leave as sort of ambiguous and open to interpretation.

