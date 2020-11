Selfmade de Fnatic obtient un pentakill occasionnel sur Graves tout en essayant un nouvel objet de la ligue

in

Image via Riot Games

Le 2020-21 League of Legends La pré-saison a à peine commencé, mais certains joueurs ont déjà découvert des combinaisons brisées de champions et les derniers objets du jeu.

Le jungler Fnatic Selfmade, par exemple, a trouvé une version très performante sur Graves lors de son stream aujourd’hui. En l’espace de quelques secondes dans son jeu de file d’attente en solo, Selfmade a réussi à renverser un combat perdu et à obtenir un pentakill dans le processus.

À première vue, ce pentakill s’est produit extrêmement rapidement. Mais c’est parce que Selfmade était incroyablement nourri et qu’il avait l’un des Ligue éléments nouvellement ajoutés appelés The Collector.

Capture d’écran via Riot Games

L’objet donne à Graves tout ce dont il a besoin et a un effet incroyable qui exécute des cibles à faible santé. Le mécanisme d’exécution surmonte la faiblesse de Graves d’avoir à recharger. Ses deux coups de fusil de chasse sont plus que suffisants pour ramener un champion en dessous de cinq pour cent de sa santé – et ensuite l’objet s’occupe du reste.

Cet objet sera très probablement nerf dans le département des statistiques car il est trop économe en or pour son coût actuel. L’effet à lui seul vaut beaucoup d’or étant donné qu’il vous accorde également de l’or supplémentaire pour chaque champion tué. Mais des jeux similaires au pentakill de Selfmade aujourd’hui pourraient ne pas être si rares à avancer avec tant de nouveaux Ligue articles qui ne demandent qu’à être testés.

