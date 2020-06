Selena Gomez Toujours pas sur Justin Bieber?

Hailey Baldwin a changé son nom de famille en Bieber, depuis 2 ans elle a commencé à utiliser son nom de famille. Le mariage de Hailey Baldwin et Justin Beiber, un chanteur, acteur et auteur-compositeur canadien. Officiel, ils se sont mariés en 2018 au palais de justice de New York. Plus tard en septembre 2019, ils ont célébré la cérémonie de mariage traditionnelle.

Selena Gomez n’est-elle pas sur Justin Bieber jusqu’à présent?

Après une dizaine d’années, Selena Gomez n’a pas surmonté sa relation passée, mille questions restent sans réponse.

Comment est née l’histoire de Selena et Justin Beiber Love?

Lorsqu’on les a vus cudding, Salena Gomez avait 18 ans et Justin Bieber avait 16 ans. Plus tard, mettant les nouvelles de toute pièce romantique à distance. Ils étaient généralement expédiés sous le nom de «Jelena», Justin et Selena.

Leur voyage de promenades romantiques a été rempli de nombreux hauts et bas, la période de 30 jours pendant laquelle ils ont pu être vus s’embrasser la veille de l’année, donnant au public un indice sur le début de leur relation. En 2012, les moments de donner de l’amour étaient à court de justin Beiber et Selena ne pouvait pas la tenir dans sa vie. Promenades en hélicoptère, location d’un stade entier juste pour regarder des films et des rumeurs de grossesse.