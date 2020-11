Selena Gomez exhorte ses abonnés à voter: «  Votre voix compte  »

2020-11-03 19:00:13

Selena Gomez a rappelé à ses partisans que leur «voix compte» au milieu de l’élection présidentielle américaine, qui s’achève mardi soir (03.11.20).

Les États-Unis décideront mardi (03.11.20) si Donald Trump ou Joe Biden devraient être le président du pays pour les quatre prochaines années, et dans un message publié sur les réseaux sociaux, Selena a exhorté ses partisans à partir et à voter, car leur voix peut faire toute la différence.

Elle a déclaré dans son histoire Instagram: « Je sais que beaucoup d’entre vous ont voté, et je suis si fière et je suis si heureuse que vous l’ayez fait, mais il y a beaucoup de gens qui ne l’ont pas fait et je ne pense pas qu’ils prévoient Veuillez donc ne pas utiliser le bulletin de vote par correspondance. Veuillez voter en personne à ce stade si vous le pouvez, en particulier dans ma ville natale comme le Texas, la Pennsylvanie et la Floride. Votre voix compte.

«Tant de gens pensent que cela n’a pas d’importance, mais d’autres élections ont été aussi serrées auparavant, vous devez donc comprendre que votre voix compte et que c’est si important.

La hitmaker des ‘Wolves’ a parlé de l’importance du vote ces derniers mois, après avoir admis qu’elle n’avait pas eu la chance de voter aux élections précédentes parce qu’elle était aux prises avec «beaucoup de problèmes de santé mentale».

Elle a partagé: « Je peux être brutalement honnête. Je faisais face à de nombreux problèmes de santé mentale et je n’ai pas eu l’occasion de voter. C’était vraiment difficile pour moi, mais cela m’a mis le feu pour être plus actif. que je ne l’ai jamais été, et de ne jamais manquer un battement et de m’assurer de prendre le temps de le faire. Aussi difficile que cela soit à admettre, c’est quelque chose avec lequel j’ai appris une énorme leçon.

Selena, 28 ans, a voté tôt le 22 octobre et a partagé des photos d’elle-même portant un badge «J’ai voté» pour commémorer l’occasion.

Elle a posté sur Instagram à l’époque: «Je viens juste de remplir mon bulletin de vote!»

