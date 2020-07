Selena Gomez et Bill Murray se marient! Quoi? Est-ce vrai?

Dans la vie des célébrités, la plupart de leurs interactions et de leurs conversations sont souvent décrites comme des rumeurs et des controverses. Surtout s’ils ont un passé troublé ou une relation ratée. Ces controverses se vendent bien et génèrent un véritable buzz parmi les fans. Selena Gomez est le dernier exemple de cette façade. Comme sa relation avec Justin Bieber et ce qui a conduit à leur rupture en tant que couple. La vie de la chanteuse est toujours à l’honneur, avec sa carrière et sa vie amoureuse, les équilibrant toutes les deux.

Quand Selena et Bill Murray ont été vus ensemble au festival de Cannes. En se parlant et en s’amusant, les fans ont pensé que c’était une conversation informelle normale avec le chanteur. Ou alors nous avons pensé! jusqu’à une photo de Selena et Bill lui chuchotant quelque chose à l’oreille à diverses occasions. Quelque chose qui a rendu les fans méfiants à propos de toute cette débâcle et du coup final que Selena a donné en écrivant sur son Instagram qu’elle et Bill se marient !? Les fans sont devenus sidérés et ont perdu la tête de ce qui vient de se passer? Est-ce qu’elle vit son mariage avec Bill? Ensuite, lisez la suite pour savoir si Selena met sa décision à exécution ou s’il s’agit simplement de sa stratégie marketing.

La réaction de Fan à cette décision inattendue de Selena Gomez.

Quand elle a soudainement annoncé la nouvelle de son mariage avec Bill. Les fans ont instantanément accédé à sa section de commentaires Instagram. Chacun exprimant ses opinions sur toute cette prise de Selena avec confusion, colère, inquiétude, bonheur. Et certains ont critiqué la chanteuse pour sa décision absurde d’épouser un homme avec une énorme différence d’âge. Le menant à un contrecoup de la part du chanteur.

Bill et Selena répondent tous les deux avec des réponses vagues à propos de la nouvelle soudaine de Selena épousant Bill et les deux ne la nient ni ne l’acceptent. En le déclarant simplement comme un respect mutuel. Assurer aux fans que c’était une blague depuis le début.