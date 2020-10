Selena de Netflix: la série, bande-annonce complète de la série bio enfin révélée!

Selena: la série Netflix lancera une nouvelle série télévisée, Selena. C’est une prochaine série sur Netflix. Il est basé sur la vie de la chanteuse Tejano Selena. Selena devrait faire sa première sur Netflix. La première partie de la série devrait sortir le 4 décembre 2020. Netflix a publié lundi une bande-annonce complète pour sa bio-série Selena Quintanilla-Pérez.

Selena: la série

Selna est une prochaine série sur Netflix. Il est basé sur la vie de la chanteuse Tejano Selena. Il devrait être diffusé sur Netflix. La première partie de la série devrait sortir le 4 décembre 2020. Lundi, Netflix a publié une bande-annonce complète pour sa bio-série Selena Quintanilla-Pérez. Christian Serratos, star de Thw Walking Dead, est dans le rôle principal. Serratos sts dans le drame du passage à l’âge adulte. Il suit la chanteuse titulaire Selena. Alors qu’elle navigue dans une carrière dans l’industrie de la musique.

« Avant de devenir la reine de la musique Tejano, Selena Quintanilla était une jeune fille du Texas. Avec de grands rêves et une voix encore plus grande,»Lit la description officielle. « Selena: The Series explore son parcours de chanter de petits concerts à devenir l’artiste latine la plus réussie de tous les temps – et les années de travail acharné et de sacrifice que la famille Quintanilla a traversées ensemble.«

Qui sont les acteurs de Selena: la série?

Les acteurs principaux sont:

Christian Serratos comme Selena

Madison Taylor Baez comme Young Selena

Ricardo Chavira comme Abraham Quintanilla

Gabriel Chavarria comme AB Quintanilla

Juan Martinez comme Young AB

Noemi Gonzalez comme Suzette Quintanilla

Daniela Estrada comme Young Suzette

Seidy López comme Marcella Quintanill

Combien d’épisodes comprendra-t-il?

Il aura un total de 9 épisodes. Tous les titres d’épisodes sont déjà réalisés:

Rêve Dame un Beso Et le gagnant est Loi ouverte Dulce Amor Mon amour Fideo Ruée vers l’or Que Creias

Quand la série sortira-t-elle sur Netflix?

Selon le calendrier, il sortira le 4 décembre 2020. Récemment, Netflix a publié une bande-annonce complète de la série.

