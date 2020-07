Sekiro: Shadows Die Twice – Édition Jeu de l’année angekündigt

Tout recemment Sekiro: les ombres meurent deux fois élu jeu de l’année et recevra une édition du jeu de l’année qui sortira au Japon le 29 octobre. En plus de la couverture supplémentaire, celui-ci contient un guide du jeu.

From Software a annoncé pour l’instant l’édition spéciale (PlayStation 4) pour le marché japonais (4 800 yens, soit l’équivalent d’un peu moins de 40 €). En plus de la nouvelle couverture, celle-ci contient également un guide spécialement destiné aux débutants. En plus des trucs et astuces pour le début du jeu, les différentes techniques de combat sont également présentées. Ceci est principalement destiné à servir les nouveaux joueurs dans le système de combat complexe de Sekiro: les ombres meurent deux fois pour trouver votre chemin. Puisque From Software est l’éditeur pour le marché japonais, il reste à voir si Activision publiera une version similaire pour le marché européen.

La mise à jour qui sera bientôt publiée, dont nous avons rendu compte hier, permet aux joueurs de combattre des boss nouvellement vaincus, de jouer contre eux l’un après l’autre ou de laisser des notifications aux autres joueurs. Sekiro: Shadow Die Twice est actuellement disponible pour la génération actuelle de consoles (PLayStation 4 et Xbox One), mais devrait bientôt être jouable sur PC (via la sortie de Stadia à l’automne).