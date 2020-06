Sega : Scoop sur le nouveau Fog Gaming

Les rumeurs éclataient sur le rachat de Sega par Microsoft. Mais Sega est de nouveau dans les rangs et a baptisé son cloud gaming sous le nom Fog Gaming.

Après Microsoft XCloud, Blade Shadow, GoogleStadia ou encore Blacknut, Sega a aussi intégré le monde du jeu vidéo en streaming. Et oui, les clips vidéo et les séries ne sont pas les seules à être disponibles sur internet par le biais d’un serveur à distance. C’est vraiment le principe du cloud gaming, de jouer à travers l’écran de son choix, que ce soit sur son PC, sur sa console ou même sur un smartphone.

Le Fog Gaming dans la course

Playstation 4 et Xbox One arrivaient déjà à passer dans le marché du Cloud Gaming depuis leur lancement. Une rareté du monde des jeux vidéo à cette époque, mais qui est devenue une tendance actuellement. Même si le Fog Gaming n’est pas encore disponible sur le marché, les yeux des passionnés se tournent déjà vers la résurrection de notre arcade préférée. Le concept se base sur la réception des données par des appareils hors Cloud et de lancer son exécution à partir de n’importe quel appareil nouvelle génération. Ce à quoi le mot streaming fait mention. Le but du Fog Gaming est aussi de cibler les Casual Gamers ou les passionnés des jeux sur un smartphone. Contrairement au Pro Gamers, c’est-à-dire ceux qui ont la tendance d’utiliser des machines puissantes, les Casual Gamers sont aussi très nombreux à entrer sur le marché. Sega tente alors de miser le tout sur cette nouvelle pour reprendre le top.

Plus de jeux avec une meilleure accessibilité

Sega a trouvé que les salles d’arcade ne sont pas les seuls terrains de jeu possibles. Son nouveau Fog Gaming offre une occasion de pouvoir jouer à domicile sans s’inquiéter se sa console ou de son smartphone. Pour adhérer dans le Fog Gaming, vous allez avoir votre propre compte Cloud. Ensuite, par l’intermédiaire des cookies ou d’autres éléments de sauvegarde de données, toutes vos actions seront enregistrées dans une base de données, non pas sur votre smartphone ou dans votre ordinateur, mais dans le compte de Sega lui-même. Même si vous avez joué dernièrement sur un smartphone, vous pouvez reprendre la suite sur un PC ou sur un autre smartphone. Le plus intéressant dans tout ça c’est que pour Fog Gaming ce n’est plus un serveur qui gère les actions jouées, mais des processeurs puissants extra cloud. Sega utilise des CPU et des GPU dispersés un peu partout.

Augmenter la performance et le niveau

L’enjeu dans tout le complexe est une meilleure connexion internet. Le pire cauchemar des Gamers est la latence du jeu. Au-delà de 0,10 seconde, le retard entre les commandes et l’exécution sera remarquable et le jeu deviendra injouable. Même une connexion 3G ne sera pas suffisante pour le Fog Gaming. Au moins, vous devez disposer d’une connexion fibre ou de type ADSL 4G LTE. L’entrée du réseau 5G va imposer son influence quand le jeu sortira.

La classe des jeux les plus vendus dans le monde ou également appelée blockbusters, joue aussi un rôle important dans la course de Sega. Sans Fog Gaming, ce ne sera pas possible puisque les Gamers de notre génération aiment publier leur exploit en ligne et défier d’autres joueurs sans effectuer un déplacement. Sega ne va pas se laisser faire dans la concurrence en remportant la meilleure coopération avec les blockbusters.

Rendre l’arcade encore plus rentable

Le marché de Cloud Gaming s’avère plus populaire que d’autres. Pour Sega, le Fog Gaming est la meilleure façon de marquer ses 60 ans. À ses débuts, l’arcade a connu le succès et la réussite, mais quelques décennies après, la concurrence l’a fait sombrer. En 2020, le retour de Sega sur le cloud Gaming, avec la coopération de nombreuses plateformes de jeux vidéo, est pour lui une manière de se repositionner sur le marché et se faire un nom parmi les blockbusters. Une fois la concurrence maîtrisée, le Fog Gaming pourra alors rentabiliser Sega dans les mois à venir. Par ailleurs, celui-ci envisage de lancer une Game Gear Micro qui est déjà au milieu des discussions actuelles.