Sega : La Game Gear Micro dévoilée

Dans le cadre de la célébration de son soixantième anniversaire cette année, Sega, une figure incontournable du jeu vidéo va marquer le coup avec une console rétro. Il s’agit de la Game Gear Micro. Il se pourrait bien qu’elle soit la plus petite.

Cette console se veut être la renaissance du système portable 8 bits de Sega lancé en 1990. Il faut rappeler que ce dernier a tenté de détrôner la Game Boy de Nintendo, mais il a malheureusement échoué. Cette console est une version miniaturisée du jeu Game Gear, lui aussi crée par Sega le 03 juin 1960. Puisqu’on parle de miniaturisation des jeux, il faut rappeler que la société japonaise a également sorti la Mega Drive Mini en septembre 2019.

De nouvelles informations concernant cette nouvelle console de la société japonaise de développement et d’édition de jeux vidéo Sega seront dévoilées par le journal japonais Famitsu.

Soixante ans après ses débuts, le célèbre jeu portable Game Gear va connaître un successeur de taille.

Plusieurs coloris seront disponibles pour la Game Gear Micro

Une photo qui avait été dissimulée dans la page de destination de Game Gear Micro a permis de découvrir que le jeu sortira en quatre couleurs différentes. Le système sera décliné en couleur noire, jaune, bleu et rouge. La publication de ce Game Gear Micro interviendra au Japon le 6 octobre de cette année. Il devrait coûter aux alentours de 4 980 yens, soit l’équivalent de 50 $.

Les annonces pour la promotion de la console démontrent qu’elle embarquera au moins l’un des jeux Game Gear Sonic le Hérisson.

Il est important de préciser que cette version miniature est dotée d’un écran de 1,15 pouce. Il s’agit d’un écran LCD de couleur ravivée.

La petite console mesure 43 millimètres de hauteur, 20 millimètres de profondeur et 80 millimètres de largeur. Elle peut se tenir dans la paume d’une seule main.

À noter également que la console peut être alimentée via un câble USB. Elle peut également fonctionner avec 2 piles AAA. Elle dispose entre autres d’une prise casque et d’un seul haut-parleur mono.

Les spécificités de chaque système en fonction de leurs couleurs

La Game Gear Micro propose pour chaque version des quatre coloris quatre jeux différents. L’objectif étant d’inciter les collectionneurs à les acheter en pack. Pour la console de couleur noire par exemple, il embarque quatre jeux dont Sonic the Hedgehog, Puyo 2, OutRun et Royal Stone.

En ce qui concerne la console bleue, il est livré avec les jeux Sonic & Tail, Giunstar Heroes, Sylvan Tale et Baku Animal.

Pour le cas de la console jaune, vous aurez Shining Force Gaiden : Ensei – Jashin no Kuni Il, Shining Force : l’épée de Hajya, Shining Force Gaiden : Final Conflict et NazoPuyo : Aruru no Roux.

Enfin, dans la console rouge, vous retrouverez les jeux Révélations : The Demon Slayer, Megami Tensei : Last Bible Special, le G Shinobi et Columns.

La question qui se pose est de savoir comment il sera possible de jouer avec un écran d’une taille aussi petite. Il faut préciser qu’en achetant un pack des quatre consoles, la compagnie japonaise propose une sorte de loupe Big Window de son accessoire.

Pour le moment, les consoles Game Gear Micron sont seulement disponibles en précommandes au Japon pour la modique somme de 4 980 yens soit environ 50 $. Pour acquérir les 4 consoles, il faut débourser la somme de 250 $. L’expédition des commandes interviendra à partir du 6 octobre. En ce qui concerne la sortie du jeu en Europe, aucune information sur le sujet n’a encore été dévoilée par la compagnie japonaise.