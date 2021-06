Séduction Haute Tension : Francesca et Harry sont-ils toujours ensemble ?

S’il y a une chose que les gens retiennent de la première saison de Séduction Haute Tension, c’est la romance intense entre Francesca Farago et Harry Jowsey. Leurs frasques ont coûté au groupe une somme importante qui a été retirée de la cagnotte avant qu’ils ne la récupèrent. Dans cette émission de télé-réalité, les candidats ne sont pas autorisés à s’embrasser ou à avoir des interactions de nature sexuelle.

Le but est de créer un lien avec quelqu’un sans que le sexe et l’intimité physique fassent partie de l’équation. Un autre moment fort de la saison 1 est la demande en mariage de Harry à Francesca dans l’épisode spécial retrouvailles, mais avec un bonbon Ring Pop. Alors, les tourtereaux sont-ils toujours ensemble ? Eh bien, nous avons tout ce qu’il faut pour répondre à votre question !

Le parcours de Harry et Francesca dans Séduction Haute Tension

Alors qu’Harry est originaire d’Australie, Francesca est originaire du Canada. Ils se sont rencontrés pour la première fois au printemps 2019 lors du tournage de la saison 1 de l’émission de téléréalité. Leur alchimie grésillante était difficile à ignorer car ils ont sympathisé presque immédiatement. Très vite, Harry et Francesca sont devenus les favoris des fans. Harry est connu pour ses accroches insolentes, qui ont fait forte impression sur les dames. Au début, Chloé espérait se rapprocher de lui, mais il semblait qu’Harry n’avait d’yeux que pour Francesca. Leur baiser a fait diminuer de 3000 $ la récompense du groupe.

Ce fameux baiser a également provoqué les premières frictions entre Harry et Francesca à l’écran, Harry ayant menti à tout le monde en accusant Francesca d’en être à l’origine. Malgré ces petites tensions entre eux, les deux ont eu du mal à rester éloignés l’un de l’autre. À la fin de la première saison, ils ont terminé leur séjour dans la série en tant que couple et semblaient même désireux de poursuivre leur relation dans le monde réel. Alors, Harry et Francesca sont-ils toujours ensemble ?

Francesca et Harry sont-ils toujours ensemble ?

Après la fin du tournage de la saison 1 de la série de télé-réalité, Harry a rendu visite à Francesca à Vancouver tandis qu’elle s’est rendue en Australie pour passer du temps avec lui. Cependant, il semblait que leur romance tourbillonnante ne pouvait pas résister à la réalité, et ils auraient rompu à l’été 2019. Les mois ont passé, et Harry a tendu la main à Francesca au cours du premier semestre de 2020. Cela a réveillé de vieux sentiments, et ils se sont remis ensemble. Il l’a même demandée en mariage avec un bonbon Ring Pop dans l’émission spéciale retrouvailles, et Francesca a dit « oui ». Le beau gosse australien a déménagé à Los Angeles, ce qui a rapproché le couple, mais cette réconciliation n’a pas duré longtemps non plus.

Francesca a utilisé les réseaux sociaux pour annoncer leur rupture en juin 2020. Dans une vidéo en larmes sur la chaîne YouTube de Francesca, elle a partagé que même si Harry et elle semblaient vouloir sérieusement se marier, ce dernier a rompu avec elle parce qu’il ne voulait pas d’une relation longue distance. Les restrictions de voyage imposées par le COVID n’ont pas pu faciliter les choses. Harry avait également mis en ligne une vidéo expliquant sa vision de la rupture et rappelait que leur relation oscillait toujours dans les extrêmes.

Cependant, les choses ont pris une mauvaise tournure lorsque Harry a affirmé que la réaction de Francesca à leur rupture avait affecté sa famille, ses amis et aussi sa marque. La star de téléréalité a même envisagé de la poursuivre en justice. Depuis, les deux sont restés séparés jusqu’en mai 2021, lorsque leur voyage au Mexique a alimenté les rumeurs de leur réconciliation une fois de plus. Ils ont également été vus célébrant ensemble le 24e anniversaire d’Harry. Le 2 juin 2021, Francesca en parle dans l’émission « The Domenick Nati Show » et déclare :

« Nous nous sommes remis ensemble. Nous apprenions à nous connaître lentement. Et puis, il était juste extrêmement irrespectueux envers moi en ligne. »

Francesca a également déclaré : « J’ai 27 ans maintenant, et je peux voir à travers les bulles**** vraiment facilement, et je n’allais pas me remettre dans une situation où j’allais juste avoir le cœur brisé à nouveau. J’ai donc passé une semaine à pleurer sur mon sort, mais maintenant j’en ai fini, et je suis prêt à aller de l’avant [et] à clore complètement ce chapitre de ma vie. » Harry a également abordé les spéculations dans une récente conversation avec Us Weekly. Il a déclaré :

« Nous avons essayé de nous donner une autre chance, mais [il y avait] tout simplement une mauvaise communication sur de nombreux fronts. »

Harry a également révélé : « J’ai essayé de gérer toute la situation en privé et hors ligne. Et c’est ce que je vais continuer à faire s’il y a quelque chose qui se passe avec elle. » Harry s’est également fait l’écho des émotions de Francesca et a déclaré : « Je peux vous dire maintenant [jusqu’à] toujours [que] je ne serai plus jamais mis dans une relation ou ne me mettrai plus jamais dans cette situation. » Même si la relation on-again-off-again a laissé un arrière-goût amer à Francesca, Harry semblait plus disposé à laisser le passé au passé.

« Je veux simplement ce qu’il y a de mieux pour elle. Je sais que c’est une personne formidable, et elle a un très grand cœur, alors je veux qu’elle soit heureuse et qu’elle trouve la paix et l’amour et qu’elle continue à faire de grandes choses. »

Il a poursuivi : « Évidemment, je l’aime toujours. Je pense que c’est une personne formidable. Ce serait bien d’être mis dans une situation où elle est super privée à nouveau, et nous pouvons comprendre. Mais encore une fois, pour moi maintenant, comme là où je suis mentalement, je suis juste concentré sur le fait de devenir la meilleure version de moi-même. »

Alors que Harry a été occupé avec son podcast ‘Tap In w/ Harry Jowsey’, Francesca a de plus en plus de succès en tant qu’influenceuse sur les médias sociaux. Elle a également lancé sa ligne de maillots de bain biodégradables appelée Farago The Label. Il semble donc que tous deux partagent un sentiment de finalité en ce qui concerne leur relation passée et qu’ils se concentrent désormais sur la construction de leur avenir respectif.