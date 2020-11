Secrets Fortnite à garder à l’esprit avant le début de la saison 5

in

La saison actuelle de Fortnite est presque terminée. L’événement en direct pour annoncer la cinquième saison approche à grands pas. Avant que l’événement ne se produise, les fans doivent garder à l’esprit certaines choses. Ces secrets concernent tout ce que les fans peuvent rechercher la saison prochaine. De plus, bien que l’histoire de la saison en cours soit intense, elle se complique à certains moments.

Espérons que ces secrets aideront également à combler certains trous. Enfin, dans les fichiers du jeu, il y a aussi le plus gros indice pour le prochain événement en direct. Les fichiers contiennent des images pour les comptes à rebours, qui apparaissent avant chaque événement en direct.

Nouvelles armes, Venom apparaît enfin dans Fortnite

Les fichiers du jeu contiennent des éléments pour deux nouvelles armes. Le premier est un hybride mini-pistolet + lance-grenades. Il s’appelle le «mortier lourd» et utilise des munitions de fusée.

Le second est connu sous le nom de «Lazing Machine». Pour le moment, peu d’informations sont disponibles sur cette arme.

Dans le crossover de Marvel de Fortnite, la peau la plus attendue a été celle de Venom. L’anti-héros va apparaître sous une forme géante très similaire à la taille de «Brutus». En parlant de géants, un créateur d’Epic a divulgué la taille de Galactus juste avant la saison prochaine. Il sera probablement plus grand que Travis Scott de son concert live, et cela en dit long.

D’autres révélations sont également venues d’un autre employé d’Epic. Donald Mustard, directeur créatif de Fortnite, a récemment participé à un podcast en ligne hébergé par Geoff Keighley, fondateur de The Game Awards. Il a dit qu’il ferait une annonce liée à Fortnite aux Game Awards. Mustard a fait deux fois de telles annonces lors des éditions précédentes de l’événement.

La saison 5 verra également l’introduction d’une nouvelle monnaie dans le jeu. Des « liasses d’argent » apparaîtront à différents endroits sur la carte et pourraient changer l’économie du jeu. Cela peut probablement aider à faire revivre les coéquipiers et à acheter des objets en milieu de partie.

Bonne nouvelle pour les fans d’Apple et collaboration avec Disney

Alors que le différend Epic contre Apple est toujours en cours, il existe un moyen pour les utilisateurs iOS de jouer à nouveau au jeu sur leurs appareils Apple. Avec la magie du jeu en nuage, GeForce de Nvidia permettra bientôt aux joueurs de jouer au jeu Battle Royale sur leurs iPhones. Le service est déjà disponible pour les utilisateurs de MacBook.

Enfin, le jeu collaborera bientôt avec Disney. Les achats V-Bucks d’un certain montant récompenseront les joueurs avec un abonnement Disney +. Par conséquent, les joueurs peuvent acheter la devise du jeu et également profiter de 2 mois de contenu sur la plate-forme OTT.

Les joueurs peuvent rattraper d’autres changements mineurs dans la vidéo récente de Top 5 Gaming. Ces changements aideront à se préparer pour la prochaine saison de Fortnite à venir assez tôt!

