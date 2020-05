Secret Story : Morgane Enselme, l’envers du décor

C’est ce jeudi 28 mai que Morgane Enselme, ancienne candidate de l’émission de TF1 « Secret Story », a publié un livre racontant son expérience durant l’émission. Un témoignage poignant qu’elle nous livre sans détour.

S’il y a un conseil que des candidats à Secret Story doivent suivre, c’est celui-ci : «se méfier des apparences ». Et effectivement, la plupart d’entre eux l’ont très bien suivi. Pour ce qui est des spectateurs, le message a eu du mal à passer. C’est justement pour cela que le livre de Morgane Anselme arrive à point nommé. L’ancienne participante de la 5e saison nous raconte son expérience et ce qui se passe réellement en coulisse.

13 semaines, un livre-choc

Sobrement intitulé 13 semaines, pour le temps qu’elle a passé dans l’émission, le livre raconte son expérience tout au long de son parcours. Entre manipulations, chantages et trucages en tout genre, c’est toute la pratique de la production qu’elle remet en cause.

La candidate avait déjà dénoncé la production Endemol il y a un an de cela. Entre mensonges, harcèlements moraux, un rationnement digne d’une caserne militaire, tout y passe. À travers ce livre, elle entre un peu plus dans les détails. Un bouquin qu’elle décrit comme une justicière masquée. Pour elle, l’émission est « une exploitation à tous les niveaux. La production s’en met plein les poches en profitant des gens ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Morgane Enselme (@mogow_) le 26 Sept. 2019 à 9 :22 PDT

Une supercherie superbement mise en place ?

Les candidats se font avoir en premier. “La plupart d’entre nous ont été contactés pour participer aux émissions. On nous fait venir. Ensuite, on nous dissuade de quitter le jeu en cours de route. On ne sait pas l’image qu’ils ont renvoyée de nous à l’extérieur. On a peur d’avoir été présentés de manière péjorative. On est poussé à bout pour leur donner des craquages à l’écran”, raconte la jolie brune.

« On est utilisé pour attendrir les gens. Plus on va pleurer, plus ils vont s’attacher à nous et donc voter », soutient-elle, « Tout est fait pour les pousser à débourser leur argent. Ils ne savent pas que tout ce qu’ils voient est trafiqué. Tout le monde se fait avoir, sauf la production. ».

En effet l’émission rapporte chaque saison un joli pactole, à savoir aux alentours de dix millions d’euros. Mais les conditions de l’émission sont si difficiles, qu’un des candidats a tenté de se suicider en plein prime, dans les loges comme elle le raconte dans son livre.

Des candidats sous surveillances même en étant sortis de l’émission

Pourquoi n’en parle-t-elle donc que maintenant ? Tout simplement parce que les candidats qui sortent de l’émission sont tenus de respecter une clause de confidentialité. Pour elle cela a duré jusqu’en 2017. En effet les enjeux financiers générés par l’émission sont grands. Elle a surtout peur de la réaction de certains candidats, montés par la production contre elle, selon ses propos.

Sa plus grande crainte, c’est de se faire enlever, comme cela avait pu être le cas pour Maija, une candidate ayant participé à la saison 3. Alors qu’avec d’anciens participants, elle a envisagé de monter une action contre la production, elle rapporte avoir été retenue de force à l’aéroport par des agents de sécurité d’Endemol. La voilà donc plongé dans un monde encore plus sombre, plus opaque que celle de la télé-réalité : le milieu de la nuit, strass et paillettes. Un monde où tout est éphémère, et qui sait vous dorloter afin de frapper plus fort après. En effet, les candidats qui sortent de la téléréalité se heurtent à un nouveau mur à la fin d’une émission : celle de la célébrité.